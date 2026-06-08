이스라엘, 베이루트 전격 공습…이란 “고통스러운 대응” 즉각 보복 예고

이스라엘군이 7일(현지시간) 레바논 수도 베이루트 남부 외곽을 공습했다. 미국의 중재로 이란과 종전 협상이 진행 중인 상황에서 이스라엘이 헤즈볼라 거점을 직접 타격하자 이란은 즉각 보복을 경고했다.

이스라엘 일간 타임스오브이스라엘 등에 따르면 이날 이스라엘군은 레바논 수도 베이루트 남부 외곽 다히예 지역을 공습했다. 다히예는 친이란 무장정파 헤즈볼라의 핵심 거점으로 알려진 지역이다.

베냐민 네타냐후 이스라엘 총리와 이스라엘 카츠 국방장관은 공동성명을 내고 “헤즈볼라의 이스라엘 영토 공격에 대한 대응으로 베이루트 남부 외곽에 위치한 테러 조직의 본부를 타격했다”고 밝혔다.

이스라엘군은 구체적인 공격 목표를 공개하지 않은 채 헤즈볼라 관련 시설을 겨냥했다고 설명했다. 레바논 알하다스TV는 전투기 2대와 무인기(드론) 1대가 헤즈볼라 사무실과 창고를 공격했다고 보도했다.

현지 주민들은 AP통신에 다히예 일대에서 최소 세 차례의 폭발음이 들렸다고 전했다. SNS에는 주택가 건물 일부가 무너진 모습과 검은 연기가 치솟는 장면이 잇따라 올라왔다.

레바논 보건부는 이번 공습으로 최소 2명이 사망하고 11명이 부상했다고 밝혔다.

이란은 즉각 반발했다. 에브라힘 레자이 이란 의회 국가안보·외교정책위원회 대변인은 엑스를 통해 “시온주의 정권의 공격에 단호하고 고통스러운 대응을 할 것”이라며 “오늘 밤 점령지의 하늘을 지켜보라”고 경고했다.

이번 공습은 미국의 만류 끝에 한 차례 보류됐던 작전이 실제로 실행된 것이다.

이스라엘군은 지난 1일 네타냐후 총리의 지시에 따라 다히예 지역 공습 계획을 공개하고 주민 대피령까지 내렸지만, 당시 미국과 종전 협상을 진행 중이던 이란이 강하게 반발했다. 이에 도널드 트럼프 미국 대통령도 네타냐후 총리에게 직접 전화를 걸어 공습 자제를 요청한 것으로 알려졌다.

그러나 네타냐후 총리는 이후 트럼프 대통령과의 통화에서 헤즈볼라의 공격이 계속될 경우 베이루트를 직접 타격할 수밖에 없다는 입장을 전달한 것으로 알려졌다. 앞서 미국 매체 악시오스는 당시 통화에서 트럼프 대통령이 네타냐후 총리에게 강한 불만을 표시하며 공습 계획 철회를 요구했다고 보도했다.