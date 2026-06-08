이란, 이스라엘에 미사일 보복 공격···트럼프 “확전 말라”

이란이 7일(현지시간) 이스라엘의 레바논 수도 베이루트 공습에 대한 보복으로 이스라엘을 향해 탄도미사일을 발사했다. 지난 4월 미국의 중재로 휴전이 성사된 이후 이란이 이스라엘 본토를 직접 공격한 것은 처음이다.

이스라엘군은 이날 저녁 15분 간격으로 두 차례에 걸쳐 이란에서 발사된 미사일을 탐지했으며, 방공망을 동원해 요격 작전을 벌였다고 밝혔다. 현지 언론들은 이란이 약 10발의 탄도미사일을 발사했다고 전했다.

이란 혁명수비대(IRGC)는 성명을 내고 “우주군이 이스라엘 북부의 라맛 다비드 공군기지를 겨냥해 탄도미사일을 발사했다”며 “이번 작전은 경고에 불과하다. 이스라엘의 도발이 계속된다면 더 광범위한 대응에 나설 것”이라고 밝혔다.

미사일 발사 직후 이스라엘 북부와 요르단 일부 지역에서는 공습 경보가 울렸다. 다만 현재까지 인명 피해나 시설 피해는 확인되지 않았다고 타임스오브이스라엘은 전했다.

이스라엘군 국내전선사령부는 북부 지역 학교에 휴교령을 내리는 등 경계 태세를 강화했다.

이란군을 통합 지휘하는 하탐 알안비야 중앙군사본부도 미사일 발사 직 성명을 통해 “이란 이슬람 공화국의 사전 경고에도 불구하고, 시온주의 정권은 모든 금지선을 넘고 레바논 남부에 대한 공격을 강화하며 베이루트 다히예 지역을 표적으로 삼았다”고 말했다. 이어 “시온주의 정권의 군대는 레바논 남부와 다히예에 대한 공격을 즉각 중단해야 한다”며 “만약 공격을 확대하거나 반격할 땐 더 파괴적이고 뼈아픈 타격에 직면할 것”이라고 경고했다.

이란 고위 관리도 로이터통신에 “이스라엘이 계속 공격할 경우 역내 모든 미군 기지가 이란의 정당한 공격 목표가 될 것”이라고 했다.

베냐민 네타냐후 이스라엘 총리는 즉각 안보 자문 회의를 열었고, 이란의 미사엘 공격에 대해 강력한 대응을 할 것이라고 채널12 방송이 고위 당국자를 인용해 보도했다.

미국은 확전 차단에 나섰다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 이날 폭스뉴스와의 전화 인터뷰에서 이란을 향해 “당신들은 이미 미사일을 발사했다. 이제는 멈춰야 한다”고 말하며 추가 공격 자제를 촉구했다.