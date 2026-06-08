이란 미사일 보복에 이스라엘 ‘재보복’ 예고···“즉시 강력 타격”

이스라엘군은 이란이 7일 이스라엘을 향해 미사일을 발사한 것과 관련해 "명령이 내려지는 즉시 이란을 강력히 타격할 것"이라고 밝혔다.

이스라엘군은 "이란 테러 정권은 또다시 테러의 길을 선택함으로써 중대한 실수를 저질렀다"며 "이스라엘군은 레바논 전역에서 작전을 수행하는 한편, 헤즈볼라 테러 조직에 대한 공격도 강화할 것"이라고 밝혔다.

앞서 이란은 이날 이스라엘군이 레바논 수도 베이루트 남부 외곽의 헤즈볼라 거점을 공습한 데 대한 보복으로 이스라엘 북부를 향해 탄도미사일을 발사했다.