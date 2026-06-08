시진핑 “중·북 친선 언제나 굳건”···전략 공조 강조

시진핑 중국 국가주석이 북·중 관계를 강조하며 국제질서 수호를 위한 양국 간 공조 강화를 촉구했다.

시 주석은 8일 7년 만의 평양 방문을 앞두고 북한 노동당 기관지 노동신문 1면에 실은 기고문에서 “시대의 흐름에 맞게 전략적 소통과 협력을 강화하고, 유엔을 핵심으로 하는 국제체계와 국제법에 기초한 국제질서를 공동으로 수호해야 한다”고 밝혔다.

그는 북중관계와 관련해 “평등하고 질서 있는 세계 다극화와 포용적이고 보편적 혜택을 누리는 경제 세계화를 함께 추진해야 한다”고 했다.

시 주석은 양국 관계에 대해 “시대가 어떻게 변하고 국제 정세가 어떻게 변화하더라도 전통적인 중조(북·중) 친선은 언제나 굳건할 것”이라며 김정은 북한 국무위원장과 최근 수차례 정상회담을 가진 사실을 언급했다.

이어 “지역의 지속적인 안전과 세계의 평화·안정을 촉진하는 것은 양국과 양국 인민의 공동 염원”이라며 “국가 주권과 안보, 발전 이익 수호를 확고히 지지하고 지역의 평화와 안정, 국제적 공정성과 정의, 전후 국제질서를 함께 지켜나가야 한다”고 말했다.