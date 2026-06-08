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이 대통령 지지도 55.2%로 3.9%p↓…민주 41.8%·국힘 41.1%

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본문 요약

6·3 지방선거 전후로 이재명 대통령의 국정수행 지지도가 4%포인트 가까이 하락했다는 여론조사 결과가 8일 나왔다.

대통령 국정수행 지지도 조사의 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±2.2%포인트, 응답률은 5.7%였다.

정당 지지도 조사 응답률은 표본오차 95% 신뢰수준에 ±3.1%포인트, 응답률은 5.6%였다.

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이 대통령 지지도 55.2%로 3.9%p↓…민주 41.8%·국힘 41.1%

입력 2026.06.08 08:32

이 대통령 지지도 55.2%로 3.9%p↓…민주 41.8%·국힘 41.1%[리얼미터]

6·3 지방선거 전후로 이재명 대통령의 국정수행 지지도가 4%포인트 가까이 하락했다는 여론조사 결과가 8일 나왔다.

리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난 1∼2, 4∼5일 유권자 2013명을 대상으로 조사한 결과, 이 대통령의 국정수행에 대한 긍정 평가는 전주보다 3.9%포인트 하락한 55.2%를 기록했다. 부정 평가는 4.2%포인트 오른 41.0%였다. ‘잘 모름’은 3.8%였다.

리얼미터는 “투표용지 부족 사태에 따른 행정 책임론과 더불어민주당의 서울시장 탈환 실패로 촉발된 정부 견제론이 겹쳤다”며 “주 후반 환율 급등까지 악재로 작용하면서 지방선거 다음 날 이후 지지율이 크게 하락했다”고 분석했다.

지난 4∼5일 유권자 1004명을 대상으로 한 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당이 41.8%, 국민의힘이 41.1%였다. 민주당은 지난 조사 대비 3.1%포인트 떨어지고 국민의힘은 2.6%포인트 올라 양당 지지율이 오차범위 내로 붙었다. 조국혁신당은 2.8%, 개혁신당 2.5%, 진보당 1.1%였다. 무당층은 7.6%였다.

리얼미터는 민주당의 지지율 하락 배경으로 “지방선거에서 광역단체장 12곳을 확보하며 승리했지만 상징성이 큰 서울시장 탈환에 실패했다”며 “부산 북갑·경기 평택을 등 국회의원 재보궐선거 주요 격전지에서도 패배하면서 중도층과 30대의 이탈이 두드러졌다”고 분석했다.

국민의힘을 두고는 “서울을 중심으로 정부 견제론의 구심점을 확보했고 평택을과 대구시장 등 핵심 격전지를 지켜냈다”며 “이런 흐름 속에서 70대 이상 고령층과 보수층 등이 결집하면서 지지율 상승으로 이어졌다”고 해석했다.

두 조사는 모두 무선 자동응답 방식으로 이뤄졌다. 대통령 국정수행 지지도 조사의 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±2.2%포인트, 응답률은 5.7%였다. 정당 지지도 조사 응답률은 표본오차 95% 신뢰수준에 ±3.1%포인트, 응답률은 5.6%였다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에서 확인할 수 있다.

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