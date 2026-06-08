네이버, 엔비디아와 기가와트급 AI 팩토리 공동 구축

네이버가 엔비디아와 손잡고 기가와트(GW)급 초대형 ‘AI 팩토리’ 공동 구축에 나선다.

네이버(대표이사 최수연)는 8일 엔비디아와 기가와트(GW)급의 초대형 글로벌 AI 팩토리 구축을 위한 공동 사업에 전격 합의했다고 밝혔다. 네이버는 사업의 성과와 리스크를 공동으로 책임지는 글로벌 핵심 파트너로 참여한다.

네이버는 이번 협력이 엔비디아와 단순 기술 제휴를 넘어 글로볼 수요 발굴부터 자본 협력에 이르는 통합 파트너십이라고 설명했다.

이해진 네이버 이사회 의장과 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)는 오늘 네이버 사옥 1784에서 회동을 갖고, 양사가 추진 중인 사업의 구체적인 로드맵과 글로벌 시장 공동 진출을 위한 세부 협력 방안을 논의한다.

네이버는 우선 핵심 거점인 하이퍼스케일 데이터센터 ‘각 세종’을 전초기지로 삼아 2027년 상반기 55MW 가동을 시작한다. 이후 2028년 200MW까지 규모를 확장할 계획이다.

양사의 기술적 결속도 고도화된다. 네이버의 자체 GPU 클러스터 구축 및 운영 역량은 엔비디아의 차세대 고성능 인프라 플랫폼 ‘DSX’에 융합된다. 엔비디아의 월드 파운데이션 모델 ‘코스모스’에 네이버의 자체 공간 모델링 및 거리뷰 데이터를 활용한 ‘서울 월드 모델’ 구축 등 공간 인텔리전스 분야의 차세대 기술 협력도 본격화한다.

이해진 네이버 이사회 의장은 “이번 동맹을 통해 전 세계 각 지역과 국가가 독자적인 소버린 AI 역량을 구축할 수 있는 구체적인 대안을 제시할 수 있게 되어 매우 고무적”이라고 밝혔다.