휴전 깨고 이스라엘 본토 때린 이란···트럼프 “이번 주 최종 합의 근접, 추가 공격 자제하라”

도널드 트럼프 미국 대통령이 미국과 이란 간 핵심 협상이 수일 내 타결될 수 있다며 이란과 이스라엘 모두에 추가 군사행동을 자제할 것을 촉구했다.

폭스뉴스는 7일(현지시간) 트럼프 대통령이 이란과의 협상이 이번 주 월요일(8일), 화요일(9일), 수요일(10일) 중으로 합의에 이를 수 있는 방향으로 진전되고 있다고 말했다고 전했다.

폭스뉴스에 따르면 트럼프 대통령은 전화 인터뷰에서 “내가 이란에 하고 싶은 말은 미사일을 발사했으니 이제 그만하고 협상 테이블로 돌아와 합의하라는 것”이라며 “이번 공격은 협상에 전혀 도움이 되지 않는다”고 말했다.

이란은 이날 이스라엘 북부를 향해 약 10발의 탄도미사일을 발사했다. 이는 이스라엘이 레바논 수도 베이루트 남부 외곽의 헤즈볼라 거점을 공습한 데 대한 보복 성격으로, 지난 4월8일 미국과 이란 간 휴전이 발효된 이후 처음 이뤄진 이란의 이스라엘 본토 공격이다.

트럼프 대통령은 이스라엘의 베이루트 공습에 대해서도 불만을 드러냈다. 그는 “이스라엘과 사전 조율은 없었다”며 “나는 그 점에 대해 만족하지 않는다”고 말했다고 폭스뉴스는 전했다.

미국 인터넷매체 악시오스도 트럼프 대통령과의 통화 내용을 전하며 그가 “이란의 공격으로 다친 사람은 없다”며 “이스라엘이 보복하지 않기를 바란다”고 말했다고 보도했다. 이어 “만약 베냐민 네타냐후 총리가 보복에 나선다면 지난 수십 년 동안 그랬던 것처럼 갈등은 계속될 뿐”이라고 경고했다.

트럼프 대통령은 또 “우리는 이란과의 최종 합의에 매우 근접해 있으며 좋은 합의가 될 것”이라며 “현재 상황 때문에 협상이 무산되는 것을 원하지 않는다”고 말했다.

그러면서 “지금 당장 네타냐후 총리에게 전화해 보복하지 말라고 말할 것”이라며 “이스라엘도 공격했고 이란도 공격했다. 이제 추가 공격은 필요하지 않다”고 강조했다.