“러, 우크라 10대 포섭해 군인 독살”···미성년자 ‘일회용 요원’ 활용 논란

러시아가 SNS 등을 통해 우크라이나 미성년자들을 포섭해 각종 군사·정보 공작에 활용하고 있다는 우려가 커지고 있다. 최근에는 10대 소녀가 러시아 정보기관의 지시를 받고 우크라이나 군인을 독살한 혐의로 체포됐다.

우크라이나 수사당국은 러시아에 포섭돼 군인을 살해한 혐의로 17세 여성을 체포해 조사 중이라고 현지 매체 리가넷 등이 5일(현지시간) 보도했다.

수사당국에 따르면 이 여성은 지난달 말 러시아 정보요원으로 추정되는 인물과 텔레그램을 통해 접촉한 뒤 마약성 진통제인 메타돈을 전달받았다. 이후 지난 3일 우크라이나 지토미르주의 한 아파트에서 27세 군인과 술을 마신 뒤 자리를 떠났으며, 군인은 다음 날 숨진 채 발견됐다. 예비 부검 결과 사인은 약물 중독으로 확인됐다.

메타돈은 원래 헤로인 중독 치료제로 개발됐지만 과다 복용하거나 다른 오피오이드 계열 약물과 함께 사용하면 사망에 이 수 있다.

이 여성은 과거에도 마약 및 공공안전 관련 범죄로 수사를 받은 전력이 있다고 리가넷은 전했다.

비슷한 사건은 최근에도 발생했다. 지난 4월 우크라이나 서부 우즈호로드에서는 26세 여성이 러시아 정보기관의 지시를 받고 군인을 독살한 혐의로 체포됐다. 수사당국은 이 여성이 군인의 휴대전화에 저장된 정보를 빼내는 대가로 러시아 측으로부터 3000달러(약 470만원)를 받기로 했으며, 범행 후 증거 인멸까지 시도한 것으로 보고 있다.

서방 정보당국은 러시아가 텔레그램, 틱톡, 온라인 게임 플랫폼 등을 통해 청소년들을 ‘일회용 요원’으로 모집해 정찰·방화·폭발물 설치·암살 등 위험한 임무에 투입하는 것으로 보고 있다.

우크라이나 보안국(SBU)에 따르면 지난해 러시아에 협력한 혐의로 적발된 피의자 가운데 21%가 미성년자였다. 이들 중 가장 어린 피의자는 11세였다.

우크라이나와 서방은 러시아가 점령지 아동에 대한 강제 이송과 사상 교육, 정보 공작 동원 등을 체계적으로 추진하고 있다고 비판하고 있다. 이에 유럽연합(EU)은 우크라이나 아동의 러시아화 정책과 강제 이송에 관여한 러시아 인사 및 기관들을 제재 대상에 올린 상태다.