[속보] 젠슨 황, 주가 폭락에 “AI 혁명은 이제 시작···주식 저렴하게 살 수 있는 기회”

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)는 최근 미국 반도체 주가 폭락과 관련 “우리는 AI 혁명의 초입에 있다”는 입장을 밝혔다.

황 CEO는 8일 서울 종로구 SK사옥에서 최태원 SK그룹 회장과 회동한 뒤 취재진과 만나 반도체 주가 하락에 관한 입장을 묻는 질문에 “오히려 모두가 기뻐해야 할 것으로 생각한다. 주식을 디스카운트(할인)된 가격에 살 수 있기 때문이다”고 말했다.