트럼프 “이란 핵물질 직접 폐기···합의 불발시 무력으로 회수”

“동결자산 해제, 협상 타결 이후의 문제” 중동 지역 미군, 당분간 철수 계획 없어

도널드 트럼프 미국 대통령이 이란과의 종전 협상이 타결되면 미국이 이란과 협력해 이란의 고농축 우라늄(HEU)을 직접 회수·폐기하겠다고 밝혔다. 협상이 결렬될 경우에는 군사력을 동원해 이란의 핵물질을 확보하겠다고도 했다.

트럼프 대통령은 7일(현지시간) 공개된 NBC방송 인터뷰에서 이란 핵 문제와 관련해 “우리가 우호적인 관계를 맺기로 합의한다면 함께 현장에 가서 우라늄을 폐기할 것”이라며 “현장에서 처리하든 다른 장소로 옮겨 폐기하든 결국 우리는 그것을 반출해 없앨 것”이라고 말했다.

그는 이어 “우리는 그들과 함께 가든, 그들 없이 가든 그렇게 할 것”이라며 “다만 우리를 향해 총을 쏘는 사람은 없을 것”이라고 강조했다.

트럼프 대통령은 협상이 실패할 경우 군사적 압박도 배제하지 않았다. 그는 “합의가 이뤄지지 않는다면 우리는 매우 강력하게 그들을 타격할 것”이라며 “그 이후에 들어가 핵물질을 회수할 것이고, 어느 경우든 우리의 안전은 보장될 것”이라고 말했다.

이는 협상을 우선 추진하되, 필요할 경우 미국이 무력을 통해서라도 이란의 핵 프로그램을 무력화할 수 있다는 경고로 해석된다.

다만 트럼프 대통령은 협상 전망에 대해서는 낙관적인 태도를 유지했다. 그는 “합의에 매우 근접해 있다”며 “몇 가지 쟁점이 남아 있지만 큰 문제는 아니다”라고 말했다.

트럼프 대통령은 현재 논의 중인 종전 양해각서(MOU)에 이란의 핵무기 개발 금지 조항이 포함됐다고 말했다. 특히 애초 초안에는 없었던 ‘핵무기를 구매하지 않는다’는 내용이 자신의 요구로 추가됐으며, 이란이 이를 수용했다고 거듭 주장했다.

반면 이란에 대한 제재 완화는 협상 타결 이후에도 즉각 이뤄지지 않을 것이라고 선을 그었다. 그는 “자산 동결 해제나 제재 완화는 그 이후의 문제”라며 “이란이 제대로 행동하고 좋은 모습을 보여야 논의가 시작될 수 있다”고 밝혔다.

트럼프 대통령은 이란 최고지도자 아야톨라 세예드 모즈타바 하메네이와 지금까지 직접적으로 대화를 나눈 적은 없다면서도 하메네이가 원할 경우 대화에 나설 수 있다는 뜻을 밝혔다.

트럼프 대통령은 이란 최고지도자 아야톨라 세예드 모즈타바 하메네이와 직접 대화한 적은 없지만 필요할 경우 대화할 수 있다고 말했다. 최근 부상설이 제기된 하메네이의 소재를 알고 있느냐는 질문에는 “그가 어디에 있는지 내가 알고 있는지에 대해선 말하고 싶지 않다”며 “다만 내가 알고 있을 가능성은 높다”고 말했다.

이란전 과정에서 크게 다친 것으로 알려진 모즈타바 하메네이의 소재를 파악하고 있느냐는 질문에 “그가 어디에 있는지 내가 알고 있는지에 대해선 말하고 싶지 않다”며 “다만 내가 알고 있을 가능성은 높다”고 말했다.

대이란 군사작전을 위해 중동에 증파한 미군 병력에 대해서는 “상황이 마무리될 때까지는 그들을 그곳에 두는 것이 좋다”며 당분간 철수 계획이 없음을 시사했다.

한편 트럼프 대통령은 자신이 ‘새로운 전쟁을 하지 않겠다’는 대선 공약을 어겼다는 지적에 대해 “나는 그런 약속을 한 적이 없다”며 “나는 끝없는 전쟁을 좋아하지 않지만 이번은 끝없는 전쟁이 아니다”라고 주장했다.