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본문 요약

두산그룹이 글로벌 인공지능 반도체 선두 주자인 엔비디아와 손잡고 미래 성장 동력 확보에 나선다.

두산은 에너지, 전자소재, 로보틱스 등 그룹 핵심 사업 전반에서 엔비디아와 전방위 협력을 추진한다고 8일 밝혔다.

이번 협력은 두산의 제조 역량과 엔비디아의 피지컬 AI 플랫폼을 연결해 시너지를 극대화하는 게 핵심이다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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두산, 엔비디아와 ‘AI 동맹’…에너지·로봇 전방위 협력키로

입력 2026.06.08 09:38

  • 박홍두 기자

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7일 잠실야구장에서 열린 KBO리그 두산과 키움의 경기에서 젠슨 황 엔비디아 최고경영자와 박정원 두산 구단주가 기념촬영하고 있다. 두산베어스 제공

7일 잠실야구장에서 열린 KBO리그 두산과 키움의 경기에서 젠슨 황 엔비디아 최고경영자와 박정원 두산 구단주가 기념촬영하고 있다. 두산베어스 제공

두산그룹이 글로벌 인공지능 반도체 선두 주자인 엔비디아와 손잡고 미래 성장 동력 확보에 나선다.

두산은 에너지, 전자소재, 로보틱스 등 그룹 핵심 사업 전반에서 엔비디아와 전방위 협력을 추진한다고 8일 밝혔다.

이번 협력은 두산의 제조 역량과 엔비디아의 피지컬 AI 플랫폼을 연결해 시너지를 극대화하는 게 핵심이다. 앞서 박정원 두산그룹 회장과 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)는 전날 서울 잠실야구장에서 만나 환담을 나눴다. 두 사람은 두산베어스 홈경기에 각각 시타자와 시구자로 나서며 양사의 긴밀한 파트너십을 과시했다.

에너지 분야에서는 두산에너빌리티의 가스터빈과 소형모듈원전, 두산퓨얼셀의 수소연료전지 등이 엔비디아의 AI 팩토리 설계 아키텍처에 활용될 전망이다. 양사는 AI 팩토리 구축에 필요한 전력 공급 설계와 발전설비 최적화 등으로 협력을 넓힌다.

로보틱스 부문에서는 자율 작동하는 에이전틱 로봇 개발이 본격화된다. 두산로보틱스는 엔비디아의 플랫폼을 활용해 차세대 로봇 운영체제를 개발 중이다. 두산밥캣의 건설·농업 장비에도 엔비디아의 피지컬 AI 기술을 접목해 스스로 환경을 인식하고 작업하는 자율 장비를 개발할 계획이다.

박 회장은 “AI 팩토리 시대를 맞아 사업 분야별 AI 적용과 새로운 사업 기회 발굴에 이번 협력이 큰 도움이 될 것”이라고 말했다. 젠슨 황 CEO는 “엔비디아의 기술을 두산의 사업과 결합해 지능형 로봇과 차세대 인프라 등 핵심 분야에서 새로운 동력을 확보하겠다”고 화답했다.

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