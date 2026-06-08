‘개막 D-300’ 충남 섬이 세계 예술 무대로···‘2027 섬비엔날레’ 준비 본격화

원산도·고대도서 70개팀, 80여 점 작품 선보여

내년 충남 보령에 있는 원산도와 고대도가 세계 예술을 품는 무대로 변신한다.

섬비엔날레조직위원회는 8일 충남도청에서 ‘2027 제1회 섬비엔날레 D-300 전광판 제막식’을 개최했다.

제1회 섬비엔날레는 내년 4월3일부터 5월30일까지 보령 원산도와 고대도 일원에서 열린다.

이번 비엔날레에는 국내 작가 31명과 해외 작가 39명 등 총 70명(팀)이 참여할 예정이다. 주 전시장인 원산도 섬문화예술플랫폼을 비롯해 원산도와 고대도의 빈집·유휴공간, 백사장, 해안도로 등 섬 곳곳에서 조각·설치·회화·미디어·퍼포먼스 등 80여 점의 작품이 관람객을 맞는다.

조직위는 행사의 핵심 인프라인 섬문화예술플랫폼을 조성하고 있다. 원산도에 들어서는 섬문화예술플랫폼은 부지면적 9886㎡, 연면적 3989㎡ 규모로 조성되며 총사업비 300억원이 투입된다. 조직위는 올해 말 준공을 목표로 공사를 추진 중이다.

전시를 풍성하게 만들 다양한 연계 프로그램도 마련된다. ‘무빙 네트워크’, ‘무빙 토크 : 작가와의 대화’, 도슨트 프로그램, 아트투어, 무빙 퍼포먼스, 작가와 함께하는 교육 프로그램 등을 운영한다.

국내외 예술계 교류 확대를 위한 국제행사도 준비하고 있다. 조직위는 국내외 공공예술 기획자와 지역 예술가, 해외 기획자 간 협력 기반 구축을 위해 다음달 10일 보령 머드테마파크에서 심포지엄을 개최한다.

체류형·체험형 관광 활성화를 위한 부대행사도 다채롭게 준비된다. 유람선 5섬 투어를 비롯한 원산도 자전거 아트루트, 해상 라이트쇼, 명상 프로그램, 아트캠핑 등을 통해 관람객들이 섬의 자연과 예술을 함께 체험할 수 있도록 할 예정이다.

조직위는 이날 제막식에 맞춰 섬비엔날레 공식 누리집과 사회관계망서비스(SNS)를 통해 키비주얼(Key Visual)을 공개했다. 키비주얼은 섬비엔날레의 정체성과 메시지를 시각적으로 구현한 공식 이미지로, 섬과 바다가 지닌 역동성과 예술적 상상력을 담아냈다.