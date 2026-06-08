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본문 요약

현대글로비스가 자동차운반선 원격운항 기술을 검증한다.

현대글로비스는 지난 2일 그리스 아테네에서 열린 국제 조선·해양박람회 '포시도니아 2026'에서 선박 관리 자회사 지마린서비스, 자율운항 솔루션 전문 업체 아비커스, 한국선급과 'PCTC 원격운항제어 개념 개발과 검증을 위한 4자 업무협약'을 체결했다고 8일 밝혔다.

이번 협약은 현대글로비스가 운영하는 자동차운반선을 대상으로 원격운항 기술 적용 가능성과 운영 체계를 검증하기 위해 마련됐다.

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현대글로비스, 자동차운반선 원격운항 기술 검증

입력 2026.06.08 10:11

  • 손우성 기자

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지마린서비스·아비커스·한국선급과 4자 MOU

그리스 아테네에서 2일(현지시간) 열린 ‘포시도니아 2026’에서 관계자들이 자동차운반선(PCTC) 원격운항제어 개념 개발 및 검증을 위한 업무협약(MOU) 체결 후 기념촬영을 하고 있다. 현대글로비스 제공

그리스 아테네에서 2일(현지시간) 열린 ‘포시도니아 2026’에서 관계자들이 자동차운반선(PCTC) 원격운항제어 개념 개발 및 검증을 위한 업무협약(MOU) 체결 후 기념촬영을 하고 있다. 현대글로비스 제공

현대글로비스가 자동차운반선(PCTC) 원격운항 기술을 검증한다. 현재 운영하는 선박 자율운항보조 기술을 원격운항 단계로 고도화하기 위함이다.

현대글로비스는 지난 2일(현지시간) 그리스 아테네에서 열린 국제 조선·해양박람회 ‘포시도니아 2026’에서 선박 관리 자회사 지마린서비스, 자율운항 솔루션 전문 업체 아비커스, 한국선급과 ‘PCTC 원격운항제어 개념 개발과 검증을 위한 4자 업무협약’을 체결했다고 8일 밝혔다.

이번 협약은 현대글로비스가 운영하는 자동차운반선을 대상으로 원격운항 기술 적용 가능성과 운영 체계를 검증하기 위해 마련됐다. 현대글로비스는 현재 8척의 자동차운반선에 아비커스의 자율운항 솔루션 ‘하이나스 컨트롤’을 적용하고 있다.

현대글로비스는 이번 실증을 통해 자율운항보조(레벨1) 다음 단계인 원격운항(레벨2) 기술 적용 가능성을 검증하겠다고 밝혔다. 향후 원격관제센터(ROC) 구축에 필요한 기술과 운영 체계도 구체화한다.

실증 과정에서 현대글로비스는 선박 운영 경험과 운항 데이터를 제공한다. 아비커스는 자율운항 솔루션과 기술 검증을 맡는다. 지마린서비스는 운항 절차와 비상 대응 체계 검토를 지원하고, 한국선급은 안정성 평가와 기술 검토를 담당한다.

현대글로비스 관계자는 “이번 실증은 자율운항보조 기술을 원격운항 단계로 발전시키기 위한 중요한 과정”이라며 “실제 운항 데이터를 기반으로 향후 완전자율운항(레벨4) 시대에 필요한 기술과 운영 체계를 단계적으로 확보하겠다”라고 말했다.

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