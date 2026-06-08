대전시, 다음달까지 ‘우수과학기술인상’ 후보자 공모

대전시가 우수과학기술인상 수상 후보자를 공모한다.

대전시는 다음달까지 ‘2026년 대전 우수과학기술인상’ 수상 후보자에 대한 기관 추천을 접수한다고 8일 밝혔다.

대전 우수과학기술인상은 대전시가 과학기술 연구개발과 기술사업화 분야에서 우수한 성과를 창출하고, 지역 과학기술 발전에 기여한 과학기술인을 발굴·포상하기 위해 올해 처음 제정한 상이다.

과학기술인 시상 제도를 통해 27개 정부출연연기기관과 4만여명의 연구 인력이 집적된 국내 과학기술 중심지로서의 위상을 강화하겠다는 것이 상을 제정한 취지다.

수상 후보자 공모와 시상은 연구개발 성과와 기술사업화 성과 등 2개 분야로 나눠 진행된다. 각 분야에서 1명씩을 선정해 상장과 함께 2000만원의 연구장려금을 지급한다.

후보자는 올해 12월 기준으로 대전에 1년 이상 주민등록을 두고 거주 중인 현직 과학기술인으로, 과학기술 발전에 기여한 공적이 있어야 한다. 후보자 추천은 대전지역 연구기관과 대학, 산업체, 학회·협회 등 기관·단체 장이 할 수 있고, 추천 서류를 다음달 31일까지 과학기술인 온라인 플랫폼(scop.dips.or.kr)을 통해 제출하면 된다.

시는 추천된 후보자를 대상으로 최근 10년 이내 창출된 대표 연구개발 성과나 기술사업화 성과를 평가해 수상자를 선정한다. 심사는 사전서류 심사와 전공 분야 심사, 종합심사 등 3단계로 진행된다.

수상자 발표와 시상식은 오는 12월 진행될 예정이다. 유세종 시 미래전략산업실장은 “우수과학기술인상을 통해 과학기술 혁신을 선도할 우수 인재를 발굴하고 지역의 과학기술 경쟁력을 높여 나가겠다”며 “지역을 대표하는 명예롭고 권위 있는 과학기술인 포상 제도로 발전시켜 나갈 것”이라고 말했다.