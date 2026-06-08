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‘3차 노래방’ 못간 젠슨 황, 유퀴즈서 한풀이···‘골든’에 춤추고 화사 ‘찐팬’ 인증

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본문 요약

방한 중인 젠슨 황 엔비디아 최고경영자가 한국 예능 토크쇼 <유 퀴즈 온 더 블럭>에 출연한다.

황 CEO는 트레이드마크인 검은 가죽 재킷을 입고 등장했으며, 넷플릭스 애니메이션 <케이팝 데몬 헌터스> OST '골든'에 맞춰 가볍게 춤을 추기도 했다.

'유퀴즈' 측은 "젠슨 황 실시간 촬영 완료! 어제 못 간 3차 노래방 유퀴즈로 왔다"라고 전했다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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‘3차 노래방’ 못간 젠슨 황, 유퀴즈서 한풀이···‘골든’에 춤추고 화사 ‘찐팬’ 인증

입력 2026.06.08 10:19

수정 2026.06.08 10:26

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  • 서현희 기자

  • 기사를 재생 중이에요

방송인 유재석(왼쪽)과 엔비디아 CEO 젠슨 황. 유 퀴즈 온 더 블록 공식 인스타그램 갈무리

방송인 유재석(왼쪽)과 엔비디아 CEO 젠슨 황. 유 퀴즈 온 더 블록 공식 인스타그램 갈무리

방한 중인 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 한국 예능 토크쇼 <유 퀴즈 온 더 블럭>에 출연한다.

tvN <유 퀴즈 온 더 블럭>은 지난 7일 공식 인스타그램을 통해 황 CEO의 녹화 현장이 담긴 짧은 영상을 공개했다. 황 CEO는 트레이드마크인 검은 가죽 재킷을 입고 등장했으며, 넷플릭스 애니메이션 <케이팝 데몬 헌터스> OST ‘골든’에 맞춰 가볍게 춤을 추기도 했다. ‘유퀴즈’ 측은 “젠슨 황 실시간 촬영 완료! 어제 못 간 3차 노래방 유퀴즈로 왔다”라고 전했다.

그는 K팝에 대한 팬심을 이야기하며 가수 화사를 언급하기도 했다. 황 CEO는 “화사의 음악을 대단히 사랑하며, 그는 무척 매력적”이라고 말했다. 이어 화사의 신곡 ‘소 큐트’와 히트곡 ‘굿 굿바이’를 거론하며 “대단히 뛰어난 댄서이자 훌륭한 가창력을 지녔다”고 덧붙였다.

이번 출연은 젠슨 황이 국내외 예능프로그램의 첫 출연으로 의미가 있다. AI 산업 최전선에 있는 영향력 있는 기업인인 그가 예능에 모습을 드러낸 것은 드문 사례다.

황 CEO는 방송에서 엔비디아 창업과 성장 과정, AI 시대에 대한 통찰, 미래 인재상 등에 관해 의견을 피력할 것으로 보인다. CJ ENM 측은 “접시를 닦던 소년에서 세계 최고 기업 CEO가 되기까지의 치열한 삶과 통찰을 들려줄 예정”이라고 소개했다. 이날 촬영분은 오는 10일 오후 8시45분 방영된다.

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