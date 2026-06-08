인천, 7월 행정체제 개편…‘영종구·검단구·제물포구·서해구’ 출범

내달 1일부터 2군8구서 2군9구로 변경

인천시 행정체제 개편으로 오는 7월부터 영종구, 검단구, 제물포구, 서해구가 새로 출범한다. 이번 6·3 지방선거에 4개 초대 구청장도 선임됐다.

인천시는 행정체제 개편으로 7월1일부터 2군 8구에서 2군 9구로 바뀐다고 8일 밝혔다.

인천시는 2022년 8월 발표한 행정체제 개편안에서 중구와 동구를 제물포구로 묶고, 중구에 속하지만 생활권이 다른 섬인 영종도를 분리해 영종구를 신설하기로 했다. 또한 인구가 66만명인 서구를 검단구로 분리하고, 서구의 이름을 서해구로 바꾸기로 했다.

인천공항이 위치한 영종도와 용유·무의도를 관할하는 영종구는 5월 기준 인구 13만7000여명이다. 임시청사는 영종하늘도시 중산동의 민간건물 한빛프라자 3~10층 등 8개동을 사용한다. 영종도에 있는 중구 제2청사는 보건소와 행정복지센터로 활용한다. 영종구 공무원은 모두 765명이다. 이번 지방선거에서 초대 영종구청장은 더불어민주당 소속 손화정 구청장이 뽑혔다.

서구에서 분리된 검단구는 검단동과 아라 1·2동 등 8개동 27만명이다. 검단구 임시청사는 인천도시공사와 한국토지주택공사가 소유한 당하동에 3개층 규모의 모듈러 방식의 건물을 임차해 사용한다. 검단구 공무원은 모두 845명이며, 초대 검단구청장은 민주당 소속 김진규 구청장이다.

인천 내륙인 중구와 동구가 합쳐진 제물포구의 인구는 9만9000여명이며, 청사는 신포동에 있는 중구청사와 송림동에 있는 동구청사 둘 다 사용한다. 제물포구 공무원은 720명이며, 초대 구청장은 국민의힘 소속 김찬진 현 동구청장이다. 인천시 관계자는 “초대 김 제물포구청장이 두 청사 중 본청을 정할 것”이라고 말했다.

7월부터 서해구로 명칭이 변경되는 서구는 현 서구청사를 사용한다. 인구 39만여명에 공무원 수는 1165명이다. 초대 서해구청장은 민주당 소속 구재용 구청장이다.

추가로 송도구가 신설될 가능성도 있다. 박찬대 인천시장 당선인은 ‘송도구 신설’을 약속했다. 박 당선인은 “AI(인공지능) 시대를 주도하기 위해 정부가 추진하는 ‘글로벌 AI 허브’의 최적지는 인천 송도”라며 “송도구 신설은 단순한 행정구역 분리가 아니라 대한민국 최초의 미래형 국제도시 행정체계를 완성하겠다는 것”이라고 말했다.

하지만 행정안전부는 분구를 인구 50만명 이상을 원칙으로 하고 있고, 최근은 추세는 ‘통합’이다. 특히 연수구 인구 41만명 중 송도가 22만6009명, 구도심인 연수구는 18만4299명에 불과해 송도구 신설에 많은 걸림돌이 예상된다.