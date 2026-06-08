대한전선, 싱가포르서 1400억원 규모 초고압 전력망 프로젝트 수주

400·230㎸ 초고압 케이블 공급

대한전선은 싱가포르 전력청에 400㎸(킬로볼트)와 230㎸ 오일필트(OF) 초고압 케이블 시스템을 공급한다고 8일 밝혔다. 수주 규모는 약 1400억원이다.

400㎸는 싱가포르에서 운용하는 가장 높은 전압이다. 대한전선은 국내 최초로 500㎸ 전력망을 개발하고 미국 등에 성공적으로 공급한 경험을 바탕으로 싱가포르에서 인정받은 것이라고 평가했다.

특히 이번에 수주한 OF 케이블은 케이블 내부에 절연유를 채워 절연 성능을 확보 제품으로, 복잡한 생산 공정과 까다로운 유지 보수가 필요한데 대한전선의 기술 경쟁력이 입증된 것이라고 설명했다.

대한전선은 이번 프로젝트를 포함해 최근 2년간 싱가포르에서만 약 1조원의 프로젝트를 수주했다. 싱가포르는 인공지능(AI) 데이터센터 확대, 전력망 현대화, 재생에너지 연계 등을 적극적으로 추진하고 있어 사업 기회는 더욱 확대될 것으로 전망된다.

대한전선은 글로벌 전력망 투자 확대에 따른 수요 증가에 대응하며 해외 시장을 적극적으로 공략하고, 국내 케이블 산업의 수출 경쟁력 강화에도 이바지할 계획이다.

대한전선 관계자는 “이번 수주는 싱가포르 전력망 시장에서 대한전선이 핵심 사업자로 자리매김하고 있음을 보여주는 성과”라며 “초고압 케이블을 비롯해 초고압직류송전(HVDC)과 해저 케이블 분야에서도 기술 우위를 강화해 고부가가치 시장 공략에 박차를 가할 것”이라고 밝혔다.