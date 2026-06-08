“1세대 그랜저 찾아요”···서울클래식카쇼 2026, 올 가을 코엑스서 열린다

‘서울클래식카쇼 2026’이 오는 10월30일부터 11월1일까지 사흘간 서울 코엑스 광장에서 열린다.

한국클래식카협회와 코엑스가 공동 주최하고 오토카코리아가 주관하는 이번 행사는 ‘숨은 보석 같은 클래식카를 찾습니다’를 주제로 정했다고 주최 측이 8일 밝혔다.

올해는 지난 1986년 현대자동차 그랜저가 출시된 지 40주년이 되는 해라서 한국 자동차산업과 대중문화 속에서 상징적 의미를 지닌 1세대 그랜저를 회고하는 ‘1세대 그랜저 찾기 프로젝트’를 진행한다. 참가 신청을 받은 차량 중 선정된 모델은 협회 인증 카드 발급과 함께 현장 전시, 클래식카 공개 옥션 출품 기회를 얻는다.

국내외 차종을 막론하고 30년 이상 된 클래식카 소유주라면 누구나 참가할 수 있는 ‘나의 클래식카 참여 프로그램’도 운영한다. 심사를 거쳐 선정된 차량은 행사 기간 전시와 옥션에 참여할 수 있다.

이번 행사에서는 국내 최초로 클래식카 공개 옥션도 진행된다. 해외에서는 이미 클래식카 경매가 미술품 경매와 같은 문화 자산 거래 시장으로 자리 잡았고, 시간이 지날수록 가치가 상승하는 문화 재테크 자산으로도 주목받고 있다. 이번 경매는 한국에서도 클래식카가 본격적인 보존과 수집 가치를 지닌 문화 자산으로 자리매김하는 계기가 될 전망이다.

이번 행사엔 한국자동차기자협회가 협력 기관으로 참여해 국내 클래식카 문화 발전 과제를 주제로 포럼을 공동 진행한다.

정재신 한국클래식카협회 회장은 “올해 행사는 열린 광장에서 클래식카의 숨어 있는 가치를 발견하고 함께 즐기는 축제의 장이 될 것”이라며 “특히 한국 자동차산업의 한 시대를 품은 클래식 세단인 1세대 그랜저를 중심으로 많은 관심과 참여를 기대한다”고 말했다.