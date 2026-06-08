내 님 찾아 ‘절’로 가자…낙산사 ‘미혼남녀 템플스테이’ 참가 모집

7월11일부터 1박2일간 일대일 차담·해변 요가 등 진행 20~30대 미혼남녀 대상…오는 22일까지 참가자 모집

강원관광재단은 사찰 관광을 활성화하기 위해 대한불교 조계종 사회복지재단과 함께 양양 낙산사에서 템플스테이를 통해 운명의 이성을 찾아가는 ‘나는 절로, 낙산사’ 프로그램을 운영한다고 8일 밝혔다.

오는 7월 11일부터 12일까지 1박 2일에 걸쳐 진행하는 이번 프로그램은 낙산사 경내에서 번갈아 나누는 일대일 차담과 2인 해변 요가·명상, 해안 정화 활동 등으로 구성돼 있다.

프로그램 참여 대상자는 수도권과 강원 지역에 거주하거나 지역 연고가 있는 20~30대 미혼남녀다.

종교에 상관없이 누구나 신청할 수 있다.

신청 기간은 8일 오전 10시부터 22일 오전 10시까지다.

자세한 사항은 강원관광재단과 대한불교조계종사회복지재단 인터넷 홈페이지 공지사항을 통해 확인할 수 있다.

강원관광재단 관계자는 “사찰이 종교·역사적 공간을 넘어 내면을 회복하고 천천히 머무는 여행지로 변화하는 만큼 강원도가 지속 가능한 사찰 관광 중심지로 도약할 수 있도록 노력하겠다”라고 말했다.