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전남 학생 자해 4년 새 3.6배···“통합교육감, 생명·안전 대책 우선해야”

입력 2026.06.08 10:40

전라남도교육청.

전라남도교육청.

전남지역 학생 자해 건수가 4년 만에 3.6배 수준으로 크게 늘어난 것으로 나타났다. 같은 기간 자살을 시도한 학생도 42.5% 증가했다. 학생 생명·안전 대책이 통합교육감의 최우선 과제가 돼야 한다는 지적이 나온다.

8일 학벌없는사회를 위한 시민모임에 따르면 전남 학생 자해 건수는 2021년 189명에서 2025년 677명으로 늘었다. 4년 만에 488명 증가한 것으로, 2021년의 3.6배 수준이다. 자살을 시도한 학생도 크게 늘었다. 2021년 40명에서 2025년 57명으로 17명(42.5%) 증가했다. 지난달 14일 목포 한 아파트에서는 고교생 2명이 숨진 채 발견됐다.

시민모임은 청소년 자해·자살이 입시 경쟁과 위기 학생 조기 발견 체계 미흡, 정서적 관계 형성 결핍 등 공교육 체계의 문제를 드러내는 신호라고 지적했다.

성평등가족부의 ‘2026 청소년 통계’에서도 자살은 청소년 사망 원인 1위로 나타났다. 2024년 자살 사망률은 인구 10만명당 10.9명이었다.

시민모임 관계자는 “자살예방교육 영상을 상영한 시간 등을 수치로 남기고 보고하는 행정만으로는 극복되기 힘들다”며 “김대중 전남광주통합특별시 교육감 당선자는 학생 생명과 안전을 공교육 정책의 뿌리로 삼아 예산과 인력, 제도, 책임 체계를 구현해야 한다”고 촉구했다.

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