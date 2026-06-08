서울 동대문구가 인파 밀집 우려 지역 안전사고를 예방하기 위해 이달부터 ‘사물인터넷(IoT) 스캐너 기반 유동인구 분석 시스템’을 시범 운영한다고 8일 밝혔다.

동대문구는 경동시장 일대와 중랑천 수변공원 등 주요 밀집 지역에 IoT 스캐너 총 53대를 설치해 유동인구를 상시 관측·분석하는 체계를 구축했다. 서울 자치구 중 이 같은 체계를 마련한 것은 처음이라고 구는 설명했다.

동대문구는 예방 중심 인파 안전관리를 강화하고, 단기간에 인파가 급증하는 상황에도 즉각 대응할 계획이다. 특히 대규모 축제에는 이동형 스캐너를 무상으로 지원한다.

해당 시스템은 실시간 인파 밀집도 모니터링, 이상 징후 감지와 방문 및 재방문 추이 분석, 시간대·구역별 체류 흐름 분석 기능을 제공한다. 수집된 데이터는 히트맵 지도, 구역별 방문자 추이, 실시간 체류인원·밀집도, 체류시간 분포, 재방문 비율, 유출입 동선으로 시각화된다. 동대문구는 분석 결과를 상권 분석과 축제 운영 등 구정 정책 수립에도 폭넓게 활용할 예정이다.

시스템은 ‘스마트 구청장실’ 대시보드와 연동됐다. 재난안전 부서를 비롯한 구청 전 직원이 실시간으로 현장 상황을 조회할 수 있다. 동대문구는 시범 운영 기간 동안 시스템을 최종 점검하고 부서별 활용 절차를 정비한 뒤 단계적으로 활용 범위를 확대할 방침이다.