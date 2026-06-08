인제군 서화면 천도리 일원에 ‘고령자 복지주택’ 건립···80호 입주자 모집

강원 인제군은 이달 중 서화면 천도리 586번지와 586-7번지 일원에 건립 중인 ‘서화 고령자 복지주택’의 입주자를 모집한다고 8일 밝혔다.

고령층과 주거 취약계층의 안정적인 주거 기반을 마련하기 위해 196억 원을 들여 건립 중인 공공임대주택인 ‘서화 고령자 복지주택’은 오는 11월 준공될 예정이다.

영구임대 40호와 국민임대 40호로, 936㎡ 규모의 사회복지시설 등으로 구성돼 있다.

이 가운데 70호는 만 65세 이상 무주택 세대 구성원을 대상으로 공급된다.

나머지 10호는 무주택 세대 구성원을 대상으로 하는 일반형 국민임대로 공급된다.

인제지역 주민 우선 분양 방식은 아니지만, 인제군 거주 기간에 따라 가점이 차등 부여된다.

입주 희망자는 오는 22일부터 26일까지 LH 청약 플러스를 통해 신청할 수 있다.

또 오는 23일부터 25일까지 인제문화원 2층에서 현장 신청도 받는다.

당첨자 발표는 오는 11월 6일 LH 인터넷 홈페이지를 통해 이뤄진다.

계약 체결은 오는 12월 1일부터 3일까지 진행될 예정이다.

인제군 관계자는 “관계기관과 긴밀히 협력해 서화 고령자복지주택이 지역 어르신들의 안정적인 주거 기반이자 생활 복지 거점으로 자리 잡을 수 있도록 하겠다”라고 말했다.