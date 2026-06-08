허태정 대전시장 당선인 인수위 구성···“고강도 혁신 방안 마련할 것”

허태정 대전시장 당선인이 시장직 인수위원회를 구성해 민선 9기 출범 준비에 들어갔다.

허 당선인 인수위원회는 8일 각 분야 전문성을 갖춘 위원들로 6개 분과 20명 규모의 인수위 구성을 완료했다고 밝혔다.

인수위원장은 박정현 더불어민주당 대전시당위원장(대덕구 국회의원)이 맡았고, 이은구 전 한남대 부총장이 부위원장을 맡아 인수위를 함께 이끈다. 인수위 운영 실무를 총괄할 운영간사에는 박노동 대전연구원 수석연구위원이 선임됐다.

인수위는 자치행정, 도시주택교통, 교육문화예술관광체육, 여성환경복지, 경제과학산업, 기획총괄 등 6개 분과로 나눠 운영된다. 이 부위원장이 자치행정분과장을 겸하며, 도시주택교통분과장은 김준열 전 대전시 도시주택국장이 맡는다.

교육문화예술관광체육분과장에는 장수명 한국교원대 교수, 여성환경복지분과장에는 유미 전 대전시사회서비스원장이 선임됐다. 경제과학산업분과장은 남승훈 한국표준과학연구원 책임연구원, 기획총괄분과장은 김미중 전 대전시 비서실장이 맡기로 했다.

허 당선인 인쉬위는 오는 9일 옛 충남도청사에 마련된 인수위 사무실에서 현판식과 위촉장 수여식을 갖고 공식 활동을 시작한다. 인수위 출범 이후에는 40여명의 자문위원을 위촉해 민선 9기 시정 방향에 대한 자문도 받을 예정이다.

인수위 관계자는 “인수위는 민선 9기 대전시정의 안정적 출범과 더불어 민선 8기 시정에 대한 고강도 혁신 방안을 마련할 것”이라며 “당선인이 강조한 민생 회복과 시민주권 회복을 위한 시정 운영 방향을 제시해 나가겠다”고 말했다.