‘22명 사상’ 부천 제일시장 트럭 돌진 운전자, 금고 2년 6개월 선고

지난해 11월 경기 부천 제일시장에서 트럭을 돌진해 22명의 사상자를 낸 화물차 운전자에게 금고형이 선고됐다.

인천지법 부천지원 형사7단독 황방모 판사는 8일 선고 공판에서 교통사고처리특례법상 치사 혐의로 구속기소 된 A씨(67)에게 금고 2년 6개월을 선고했다고 8일 밝혔다.

앞서 지난달 결심공판에서 검찰은 A씨에게 금고 4년을 구형했다. 금고형은 징역형과 마찬가지로 교도소에 수감되지만, 강제노역은 하지 않는다.

황 판사는 “범행 경위와 내용, 다수의 피해자가 사망한 점 등으로 미뤄 죄질이 나쁘다”면서 “다만, A씨가 잘못을 인정하고 사망 피해자 4명 중 3명의 유가족과 합의해 이들이 처벌을 원치 않는 점 등을 고려했다”고 양형 이유를 설명했다.

A씨는 지난해 11월 13일 오전 10시 54분쯤 부천 오정구 원종동 제일시장에서 1t 화물차로 돌진해 4명을 숨지게 하고 18명을 다치게 한 혐의를 받고 있다.

조사 결과, A씨는 차량 변속기를 ‘후진’에 두고 하차해 정차한 차량이 움직이자 다시 차에 올라타 가속 페달을 밟고 변속기를 ‘주행’으로 오조작한 것으로 확인됐다.

트럭 안 ‘페달 블랙박스’에는 A씨가 사고 당시 브레이크 페달이 아닌 가속 페달을 밟는 모습이 담겼다.