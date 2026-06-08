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본문 요약

지난해 11월 경기 부천 제일시장에서 트럭을 돌진해 22명의 사상자를 낸 화물차 운전자에게 금고형이 선고됐다.

인천지법 부천지원 형사7단독 황방모 판사는 8일 선고 공판에서 교통사고처리특례법상 치사 혐의로 구속기소 된 A씨에게 금고 2년 6개월을 선고했다고 8일 밝혔다.

앞서 지난달 결심공판에서 검찰은 A씨에게 금고 4년을 구형했다.

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‘22명 사상’ 부천 제일시장 트럭 돌진 운전자, 금고 2년 6개월 선고

입력 2026.06.08 11:27

  • 박준철 기자

  • 기사를 재생 중이에요

지난해 11월 경기 부천 제일시장 안에서 돌진한 트럭. 연합뉴스 제공

지난해 11월 경기 부천 제일시장 안에서 돌진한 트럭. 연합뉴스 제공

지난해 11월 경기 부천 제일시장에서 트럭을 돌진해 22명의 사상자를 낸 화물차 운전자에게 금고형이 선고됐다.

인천지법 부천지원 형사7단독 황방모 판사는 8일 선고 공판에서 교통사고처리특례법상 치사 혐의로 구속기소 된 A씨(67)에게 금고 2년 6개월을 선고했다고 8일 밝혔다.

앞서 지난달 결심공판에서 검찰은 A씨에게 금고 4년을 구형했다. 금고형은 징역형과 마찬가지로 교도소에 수감되지만, 강제노역은 하지 않는다.

황 판사는 “범행 경위와 내용, 다수의 피해자가 사망한 점 등으로 미뤄 죄질이 나쁘다”면서 “다만, A씨가 잘못을 인정하고 사망 피해자 4명 중 3명의 유가족과 합의해 이들이 처벌을 원치 않는 점 등을 고려했다”고 양형 이유를 설명했다.

A씨는 지난해 11월 13일 오전 10시 54분쯤 부천 오정구 원종동 제일시장에서 1t 화물차로 돌진해 4명을 숨지게 하고 18명을 다치게 한 혐의를 받고 있다.

조사 결과, A씨는 차량 변속기를 ‘후진’에 두고 하차해 정차한 차량이 움직이자 다시 차에 올라타 가속 페달을 밟고 변속기를 ‘주행’으로 오조작한 것으로 확인됐다.

트럭 안 ‘페달 블랙박스’에는 A씨가 사고 당시 브레이크 페달이 아닌 가속 페달을 밟는 모습이 담겼다.

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