제주, 16년만에 비타민C 외교 재개···한라봉 묘목, 신장투석기 등 전달

제주도, 지난해 11월 통일부 장관과 면담 3월 대북 반출신청···5월4일 북한 남포항 도착 신장투석기·소모품, 한라봉 묘목, 비닐하우스 시설, 재선충 방제약재 전달 “조선장애자후원회사와 협력해 이뤄진 것”

제주도가 지난달 북한에 한라봉 묘목, 신장투석기 등을 전달하며 16년 만에 지방 차원의 남북교류협력사업을 전격 재개했다.

김양보 제주도 관광교류국장은 8일 오전 10시30분 제주도청에서 기자회견을 열고 “지난 5월4일 남북협력사업의 일환으로 1억6000만원 상당의 대북 협력 물품이 중국 대련항을 경유해 남포항에 도착했다”고 밝혔다. 남북 협력 물품은 신장투석기와 소모품들, 한라봉 묘목 50그루, 비닐하우스 시설, 재선충 방재 약재 등이다.

김 국장은 “이번 결실은 제주도와 조선장애자후원회사간 2월 초부터 협력을 통해 이뤄진 것”이라면서 “다만 협력 파트너 측으로부터 공식적인 회신을 받지 못해 구체적인 상황을 발표하지 못했고, 대표단 구성원과 북한 측 누구를 만났는지 실명 여부 등을 밝힐 수는 없다”고 말했다.

제주도의 이번 남북협력사업은 오영훈 제주지사가 지난해 11월5일 정동영 통일부장관과 면담에서 ‘제주형 남북교류협력사업 추진 방안’을 논의하면서 시작됐다. 당시 오 지사는 정 장관에게 ‘비타민C 외교’로 불리며 호평 받았던 제주 감귤 보내기 사업 재개 필요성을 강조했다. 정 장관은 “제주 감귤이 이끈 남북교류 협력은 남북 관계에 실질적 도움이 됐다”면서 “제주가 구상하는 남북교류 제안에 전적으로 동의하며 적극 지원하겠다”고 화답한 바 있다.

이어 도는 지난해 11월18일 다이빙 주한중국대사 면담을 통해 남북 협력을 위한 중국 정부의 역할을 강조하며 지원요청을 했다. 다음날인 11월19일에는 제주도 남북교류협력위원회를 열고 사업 추진을 위한 남북협력기금 사용을 의결하며 속도를 냈다.

김 국장은 “올해 초에 (사)남북경협경제인연합회와 함께 남북한 협력사업을 진행함에 있어 진전이 있었다”면서 “이 과정에서 제주도의회의 남북교류협력사업 조속 재개를 위한 대정부 건의문 채택은 큰 힘이 됐다”고 설명했다.

도는 올해 2월 중국 베이징에서 제주 대표단과 북한 관계관이 만나 남북협력사항에 대한 전반적인 합의를 이끌어 냈다고 밝혔다. 양측은 지속적인 감귤 보내기 사업이 이뤄낸 신뢰를 바탕으로 단계적으로 남북교류협력 사업을 추진키로 했다. 이에 따라 감귤, 의료복지, 산림 방재를 우선 추진하고 향후 양돈과 관광산업으로 영역을 확대해 나가는 방향에 합의했다.

이어 도는 올해 3월9일 통일부에 구체적인 목록을 정해 대북 반출신청을 했고, 통일부는 같은달 이를 검토해 최종적으로 반출 승인을 완료했다. 해당 물품은 4월1일 인천항에서 중국 대련항으로 반출된 후 최종적으로 5월4일 북한 남포항에 도착했다.

김 국장은 “현재 지원 물품은 북한 측의 협력 단체인 조선장애인후원회사에서 후속 조치를 하고 있는 것으로 추정된다”면서 “다만 공식적인 회신은 받지 못했다”고 설명했다.

도는 앞서 1998년부터 2010년까지 감귤 4만8000t과 당근 1만8000t 등 총 6만6000t을 북한에 지원하는 감귤 보내기 사업을 했다. 당시 북한은 보답 차원에서 제주도민 835명을 4차례에 걸쳐 평양·개성·백두산·묘향산으로 초청하기도 했다. 이 사업은 당시 ‘비타민C 외교’로 불리며 지자체 차원의 남북협력사업의 첫 모델로 높게 평가받았다.

하지만 2010년 천안함 사건에 따른 5·24 대북제재 조치로 남북간 인적·물적 교류가 중단되면서 감귤 보내기 사업도 15년째 중단됐다.