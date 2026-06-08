‘독서도 힙하게’···20대가 서점으로, 소설이 베스트셀러 휩쓸었다

교보문고 베스트셀러 10위 내 8종 ‘프로젝트 헤일메리’ ‘괴테는 모든 것을 말했다’ 등 20대는 온라인보다 오프라인 구매 경향

올해 상반기에는 소설이 베스트셀러 순위를 휩쓸었다.

교보문고가 8일 발표한 ‘2026 상반기 베스트셀러 트렌드’를 보면, 종합 베스트셀러 10위 내 8종이 소설이었다. 영화로도 제작돼 개봉한 앤디 위어의 <프로젝트 헤일메리>가 1위, 일본 작가 스즈키 유이의 <괴테는 모든 것을 말했다>가 2위, 가수 겸 작가 한로로의 <자몽살구클럽>이 3위였다. 이외 <모순>, <안녕이라 그랬어> <싯다르타> <나의 완벽한 장례식>이 4~7위까지 자리했다. 종합 베스트셀러 100위권 내를 살펴봐도 소설 분야는 30종으로 가장 많았다. 지난해 상반기 베스트셀러 순위에서도 소설은 10위 내 5종이 자리했다.

10위 내에서 눈에 띄는 소설은 헤르멘 헤세의 <싯다르타>다. 신간이 아닌 세계문학전집에 속한 이 책이 베스트셀러가 된 것은 출판계 팬덤 마케팅과 ‘힙불교’의 영향에 따른 결과로 보인다. 최근 강한 팬덤을 구축하고 있는 유튜브 채널 민음사TV에서 <싯다르타>가 소개되면서 판매에 불이 붙었다. 고전을 흥미롭게 재해석하는 콘텐츠가 인기를 끌면서 외국소설 30위 내 세계문학전집이 12종이 포함됐다.

오프라인 서점에서 소설을 사는 20대 독자가 늘어났다는 점도 흥미롭다. 20대의 소설 분야 오프라인 구매 비율은 2024년 28.5%, 2025년 30.1%, 올해 30.6%로 꾸준히 올랐다. 30대 이상 독자들은 모두 오프라인보다 온라인에서 소설을 구매하는 비중이 높지만, 20대만 반대로 나타났다.

교보문고는 “온라인 쇼핑에 익숙한 20대 독자들이 독서를 새로운 힙한 문화 콘텐츠로 인식하기 시작하면서 서점을 직접 방문해 소설을 구매하는 경향이 뚜렷해졌다”고 밝혔다. 특히 오프라인 매장에서는 <자몽살구클럽>이 1위에 올랐다. 이는 20대 팬덤이 오프라인 매장에서 소설을 구매하는 경우가 많기 때문으로 보인다.

교보문고는 하반기에도 소설 판매가 강세일 것으로 내다봤다. 하반기에는 최진영, 황정은, 편혜영, 은희경, 배수아 등 인기 작가들의 신작이 선보일 예정이다. 외국 작가 중에서는 무라카미 하루키, 위화, 베르나르 베르베르의 신작이 나온다.

교보문고 2026년 상반기 종합 베스트셀러 순위



1. 프로젝트 헤일메리

2. 괴테는 모든 것을 말했다

3. 자몽살구클럽

4. 모순

5. 안녕이라 그랬어

6. 싯다르타

7. 나의 완벽한 장례식

8. 돈의 방정식

9. 자본주의 시대에서 살아남기 위한 최소한의 경제 공부

10. 혼모노