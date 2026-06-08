[속보]이 대통령, 지방선거 결과에 “국민의 경고…더 낮은 자세로 겸손해야”

이 대통령 “여당은 그릇이 돼야 한다…포용, 통합 역할 잘 해야”

이재명 대통령은 8일 6·3 지방선거 결과에 대해 “국민의 경고라고 생각한다”며 “더 낮은 자세로 겸손하겠다”고 밝혔다.

이 대통령은 이날 청와대 영빈관에서 연 취임 1주년 기자회견에서 “야당이었을 때와 여당이었을 때는 당연히 당이 달라야 한다”며 이같이 말했다.

이 대통령은 선거 결과에 대해서 “최소한 성공은 아니다. 이해가 안 되는 장면들이 많이 있었다”며 “이것도 국민의 경고라고 생각한다”고 말했다.

이 대통령은 “야당일 때는 창처럼 잘 찔러야 하지만 여당은 그릇이 돼야 한다”며 “색깔이 다른 사람일 수도 있고 생각 다른 사람일 수도 있지만 그 사람들을 최대한 많이 모아서 포용, 통합의 역할을 잘 해야한다”고 말했다.

또 이 대통령은 “집 안에 들어온 사람에게 ‘언제든 나가서 배신할 거지’라며 모욕하면 되겠냐”며 “과격한 표현이나 색채를 구분한다든지 사상 검열을 한다든지 이해관계를 가지고 모욕한다든지 이러면 안 된다”고 말했다.

이 대통령은 “국가 운명을 놓고 수천만명이 고민하는 이 상황에서, 정말 마음을 내려놓고 겸손한 자세로 죽을 힘 다하는 것과 딴마음 먹는 건 완전히 다르다”며 “눈과 귀를 가진 5000만의 거대한 지성체를 속일 수 없고, 어느 순간 행동하는 것을 보고 역시 국민들은 무서운 존재라고 생각했다”고도 말했다.