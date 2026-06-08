[속보] 이 대통령, 공소취소 관련 “법과 상식대로 하면 돼…방법은 국회에서 판단”

이재명 대통령은 8일 자신이 기소된 사건의 공소 취소와 관련해 “법과 상식대로 하면 된다”며 “어떤 방식이 바람직할지는 국회에서 판단하면 될 것”이라고 밝혔다.

이 대통령은 이날 청와대 영빈관에서 연 취임 1주년 기자회견에서 “잘못됐으면 취소하고 잘못 안 됐으면 놔두는 것”이라며 이같이 말했다.

이 대통령은 “은폐된 게 있다면 법과 상식대로 드러내야 한다”며 “최소한 진상 규명은 해야 한다. 객관적으로 문제가 있어 보이는 것들이 꽤 많다”고 밝혔다.

이 대통령은 “이 진상 규명을 내가 지휘하는 검찰과 경찰 합동수사본부에다 대규모로 구성해서 할 수도 있다. 원래 그게 정상이고 일반적”이라면서도 “그러나 국민이나 야당 입장에선 중립적인 특검이 하는 게 낫지 않나? 그럼 안 할 수는 없다”고 말했다.

이 대통령은 “수없이 막 고소 고발돼 있고 여러가지 의문들이 제기되고 있고 하긴 해야 할 텐데 어떤 방식이 바람직할까, 그건 국회에서 이 점들을 고려해서 판단하면 될 것”이라고 말했다. 그는 “일부러 우리 내부에서는 안 하고 있다”며 “왜냐하면 쓸데없이 오해할 테니까. ‘네가 지휘하는 데다 맡겨서 수사해서 왜곡하려고 그러지?’ 이럴 수 있다”며 “그것보다는 국회가 정하는 게 훨씬 더 낫지 않을까 하는 게 제 생각”이라고 밝혔다.

이 대통령은 “그럼 그 결과는 어떻게 할 거냐. 그 결과를 보고 법과 상식에 따라 판단하면 된다”며 “잘못됐으면 시정하는 것이고 잘못 안 됐으면 놔두면 된다. 괜히 어렵게 만들어서 그렇지 별로 어렵지 않다”고 말했다.