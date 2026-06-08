[속보]외환당국 “과도한 변동성 대응할 것” 구두개입

원·달러 환율이 8일 주간거래에서 장중 달러당 1550원을 웃돌면서 외환당국이 구두개입에 착수했다.

외환당국은 “최근 외환시장에서 환율은 수급요인 이외에도 역외선물환(NDF) 등 일부 투기적 외환거래가 변동성을 증대시킨 것으로 판단된다”며 “펀더멘털 대비 과도한 변동성과 일방향의 쏠림을 결코 용인하지 않고 강력히 대응해 나갈 것”이라고 밝혔다