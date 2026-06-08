국가수사본부 “선거관리원 등 기초수사 진행 중”…로드맵 따라 신속히 진행

경찰이 6·3 지방선거 ‘투표용지 부족 사태’ 관련해 4건의 고발 건을 접수해 수사 중이다. 선거 사무에 동원된 공무원들과 용지 부족으로 투표하지 못한 시민 등을 상대로 기초 수사를 진행하고 있다.

박성주 경찰청 국가수사본부장은 8일 서울 서대문구 청사에서 열린 정례 기자간담회에서 “검경 합동수사본부가 설치되기 전까지 투표에 참여하지 못했던 분과 투표지 인쇄소, 선거관리원 등 실무자 등에 대한 기초 수사를 진행하고 있다”며 “합수본이 설치되면 차질 없이 운영될 수 있도록 기초 수사는 로드맵에 따라 신속히 진행하고 있다”고 말했다.

현재 4건의 고발 건은 서울경찰청 광역수사대에서 수사 중이다. 서울청은 이날 오전 공지를 통해 “경찰은 그간 선거 종사자 대화방 확보, 선거 사무 동원된 공무원들 조사, 용지 부족으로 투표하지 못한 시민들 조사와 인쇄업체들 특정 조사 등 관련 수사 진행해왔다”고 밝혔다. 광역수사대는 이날 오전 9시30분부터 서울 강동경찰서에서 노태악 중앙선관위원장 등을 고발한 시민단체 서민민생대책위원회(서민위) 측을 상대로 고발인 조사를 진행했다.

박 본부장은 검찰과의 합수본 구성에 대해 “만든다는 원칙만 만들어뒀고 실무적인 협의는 진행 중”이라며 “하루 이틀 시일이 소요될 것 같다”고 말했다. 전날 이재명 대통령은 “검찰과 경찰이 참여하는 합동수사본부를 구성해 책임 소재를 분명히 하고 사건의 전모를 철저히 규명하라”고 지시했다.

잠실 개표소 집회 현장에서 발생한 취재진 폭행에 대해 박 본부장은 “엄중하게 보고 있다”며 “고소나 고발 등이 접수된다면 채증 자료 등을 통해 법과 원칙에 따라 신속히 수사를 진행하겠다”고 말했다.

경찰은 이 대통령 명예훼손 혐의를 받는 모스 탄 미국 리버티대 교수에게 여러 차례 출석 요구를 하고 있다고 밝혔다. 출국 정지된 탄 교수는 최근 잠실 집회에 참석해 “중국과 친북좌파, 현 정부로 인해 이 위험에 처했다”며 부정 선거를 주장했다.