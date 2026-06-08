[속보]이 대통령 “상호군수지원협정 지금은 국민 정서상 받기 어려워···과거사 깨끗이 정리돼야”

이재명 대통령은 8일 군수물자를 주고 받는 국가 간 약속인 한·일 상호군수지원협정(ACSA)에 대해 “국민들 정서상 받아들이기가 현재는 어렵다”며 “(과거사 문제 등이) 정리돼야 진정한 한·일 관계가 이뤄진다”고 밝혔다.

이 대통령은 이날 청와대 영빈관에서 연 취임 1주년 기자회견에서 “군수지원협정 문제도 대한민국 국민들은 ‘뭔 소리야’라고 생각한다”며 이같이 말했다.

이 대통령은 “제가 보기엔 현실적 필요성이 있다”면서도 “그러나 그건 현실적 필요성이고 ‘이런 얘기하면 나 혼난다. 우리 입장도 이해하시라’고 (다카이치 사나에 일본 총리에게) 얘기했다”고 전했다.

이 대통령은 “한·일 관계가 가깝고도 먼 관계인데 나는 가깝고도 가까운 사이가 되면 좋겠다, 하지만 우리가 남은 문제들이 있다(고 다카이치 총리에게 말했다)”며 “분명히 주먹질해서 내가 맞았는데 눈도 터진 과거 기억이 있는데 치료도 못하고 일도 못했는데 친하게 지내자 하면 일단 필요하니 친하게 지내지만 진짜로 완전히 협력하겠나. 그러려면 ‘전에 때려서 미안하다’ 그래야 진짜 친구가 되지 않나”라고 말했다.

이 대통령은 이날 시진핑 중국 국가주석의 방북에 대해선 “긍정적으로 생각한다”며 “러시아와 북한이 밀접하게 관계하고 남북 간의 경계가 점점 커지고 점선이 실선이 되고 실선이 장벽이 되는 것 같긴 하지만 그래도 끊임없이 대화해야 한다”고 밝혔다.