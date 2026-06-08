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여성 경력단절, 사후 지원서 사전 예방으로···전북 ‘윙크 캠페인’ 확대

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전북여성가족재단 전북광역여성새로일하기센터가 여성 노동자의 경력단절 예방을 위한 '윙크 캠페인 커피차' 운영을 전북 전역으로 확대한다고 8일 밝혔다.

허명숙 전북여성가족재단 원장은 "재직 여성들이 유연근무제와 일·생활 균형 제도를 실질적으로 활용할 수 있도록 지원하는 현장 중심 예방 사업"이라며 "기초새일센터와 협력을 강화해 여성 노동자의 근무환경을 개선하고 성평등한 노동문화를 확산하겠다"고 말했다.

전북광역새일센터는 커피차 캠페인과 함께 도내 70여 개 기업을 대상으로 한 방문 홍보와 관계기관 협업 캠페인, 대중교통 광고 등을 통해 경력단절 예방에 대한 사회적 공감대 확산에 나설 계획이다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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여성 경력단절, 사후 지원서 사전 예방으로···전북 ‘윙크 캠페인’ 확대

입력 2026.06.08 12:44

전북광역여성새로일하기센터가 여성 노동자의 경력단절 예방과 일·가정 양립 문화 확산을 위해 운영하는 ‘윙크(W-ink) 캠페인 커피차’ 현장. 전북여성가족재단 제공.

전북광역여성새로일하기센터가 여성 노동자의 경력단절 예방과 일·가정 양립 문화 확산을 위해 운영하는 ‘윙크(W-ink) 캠페인 커피차’ 현장. 전북여성가족재단 제공.

전북여성가족재단 전북광역여성새로일하기센터가 여성 노동자의 경력단절 예방을 위한 ‘윙크(W-ink) 캠페인 커피차’ 운영을 전북 전역으로 확대한다고 8일 밝혔다.

이번 사업은 출산·육아 이후 노동시장을 떠난 여성의 재취업 지원에 머물렀던 기존 정책에서 나아가 재직 단계의 고용 유지와 일·가정 양립 기반을 강화하는 데 초점을 맞췄다.

올해는 광역·기초 새일센터 간 협력 체계도 확대됐다. 지난해 진안·무주·장수·임실·순창·고창·부안 등 7개 군 농공단지 입주기업을 대상으로 추진했던 사업에 정읍·김제·완주 기초새일센터가 새롭게 참여한다. 광역·기초 새일센터 연계를 통해 지역 단위 경력단절 예방 체계를 구축하려는 조치다.

캠페인은 도내 노동자 1400여 명을 대상으로 총 10차례 진행된다. 지난 5일 고창 복분자농공단지를 시작으로 부안, 무주, 순창, 임실, 진안, 장수 등 주요 농공단지를 순회하며 정읍·김제·완주 일정은 추후 확정될 예정이다.

현장에서는 음료 제공과 함께 일·가정 양립 직장문화 조성, 육아휴직·돌봄 휴가 활성화, 차별 없는 조직문화 구축 등을 내용으로 한 실천 약속 서명 운동이 진행된다. 여성 노동자의 고용 유지와 제도 활용 확대를 위한 인식 개선 활동도 병행한다.

허명숙 전북여성가족재단 원장은 “재직 여성들이 유연근무제와 일·생활 균형 제도를 실질적으로 활용할 수 있도록 지원하는 현장 중심 예방 사업”이라며 “기초새일센터와 협력을 강화해 여성 노동자의 근무환경을 개선하고 성평등한 노동문화를 확산하겠다”고 말했다.

전북광역새일센터는 커피차 캠페인과 함께 도내 70여 개 기업을 대상으로 한 방문 홍보와 관계기관 협업 캠페인, 대중교통 광고 등을 통해 경력단절 예방에 대한 사회적 공감대 확산에 나설 계획이다.

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