[속보]이 대통령, 북한 비핵화 문제에 “핵물질 모라토리움 단기 목표로 잡고 협상해야”

이재명 대통령은 8일 북한 비핵화 문제에 대해 “핵물질 추가생산을 중단하고, 해외 반출을 하지 않는 모라토리엄, 탄도미사일 기술 중단을 단기 목표로 북한과 협상해야 한다”고 밝혔다.

이 대통령은 이날 청와대 영빈관에서 연 취임 1주년 기자회견에서 “현재 상태로 상황을 중단시키는 것만 해도 국제사회나 한반도에 도움이 된다고 생각한다”며 이같이 말했다.

이 대통령은 북한의 비핵화 문제에 대해 “중국 문이 확실히 닫혔는지 알 수 없고, 러시아 문은 확실히 열려 있어서 제재가 효과를 발휘하지 못한다”며 “북한은 지금 이 순간에도 1년에 20개 정도 핵무기를 만들 수 있는 핵물질을 생산하고 있고, 대륙간 탄도 미사일 기술도 계속 성능을 개선해서 마지막 지점에 이르렀다고 평가된다고 한다”고 말했다.

이 대통령은 “북한은 체제 유지를 위해 핵 무기를 생산하는 것이고 체제 유지 보존을 위해 필요한 범위를 넘어서면 수출을 할 것”이라며 “이걸 막는 것도 국제사회에 이익”이라고 말했다. 그는 이런 주장을 도널드 트럼프 미국 대통령에게도 여러 차례 했다고도 말했다.

또 이 대통령은 “체제 보존에 큰 걱정이 없으면 (핵무기 생산을) 좀 줄일 수 있을 것”이라며 “핵물질 추가 생산 중단, 핵물질 해외 반출하지 않기 등 모라토리움, 탄도 미사일 기술 중단을 단기 목표로 협상해야 한다”고 말했다.

이 대통령은 “비핵화라는 목표를 포기하지는 말자”고도 말했다. 이에 더해 이 대통령은 “우리가 핵무장을 하겠다고 하면, 일본·대만 등 동아시아가 핵무장해서 온 동네 핵 천지가 될 것”이라며 “대외의존도가 높은 한국이 국제 제재를 받으면 살 수 없고, 핵무장을 하자는 소리는 정말 무책임한 소리”라고 말했다.