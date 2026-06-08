이 대통령 “팩트 조작은 중범죄 행위…따옴표 쳐서 보도한다고 책임 못 면해”

이재명 대통령은 8일 언론을 향해 “팩트를 조작하는 것은 헌정 질서 파괴 행위이자 중범죄 행위”라며 “누가 말했다고 따옴표 쳐서 보도한다고 책임이 면해지는 게 아니다”라고 말했다.
이 대통령은 이날 청와대 영빈관에서 연 취임 1주년 기자회견에서 “오보는 어쩔 수 없다. 잘못 알아서 그런 것을 어떡하겠나. 그러나 고의적인 경우라면 정말 심각하다”며 이같이 말했다.
이 대통령은 “언론은 민주공화국을 떠받치는 핵심 장치 중에 하나라서 보호되고 보장돼야 한다”면서도 “그러나 그만큼 특별히 보호하고 보장하기 때문에 그에 상응하는 책임을 져야 한다”고 말했다.
그는 “극소수의 언론사 또는 극소수의 언론을 참칭한 사람들이 전체 언론인들의 명예와 언론 환경을 훼손시키고 있다”며 “저는 그걸 구분해 줘야 한다고 생각한다”고 했다.
이 대통령은 “가짜 뉴스가 오해나 오인에 기반한 것이면 수정하면 된다”며 “그런데 오인에 기반해서 잘못 보도해 놓고도 수정을 절대 안 하려고 하는 건 정말 무책임하다”고 비판했다.