이 대통령 “팩트 조작은 중범죄 행위…따옴표 쳐서 보도한다고 책임 못 면해”

이재명 대통령은 8일 언론을 향해 "팩트를 조작하는 것은 헌정 질서 파괴 행위이자 중범죄 행위"라며 "누가 말했다고 따옴표 쳐서 보도한다고 책임이 면해지는 게 아니다"라고 말했다.

이 대통령은 이날 청와대 영빈관에서 연 취임 1주년 기자회견에서 "오보는 어쩔 수 없다. 잘못 알아서 그런 것을 어떡하겠나. 그러나 고의적인 경우라면 정말 심각하다"며 이같이 말했다.

이 대통령은 "언론은 민주공화국을 떠받치는 핵심 장치 중에 하나라서 보호되고 보장돼야 한다"면서도 "그러나 그만큼 특별히 보호하고 보장하기 때문에 그에 상응하는 책임을 져야 한다"고 말했다.