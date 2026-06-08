LG, 엔비디아와 피지컬 AI·모빌리티 협력 확대 “차세대 피지컬 AI 생태계 주도”

LG가 엔비디아와 피지컬 인공지능(AI)과 AI 인프라, 모빌리티 분야 협력을 확대해 차세대 피지컬 AI 생태계 구축에 나서기로 했다. 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)는 LG와의 ‘로보틱스’ 협력에 중점을 두고 있다면서 “로보틱스 시스템부터 현재와 미래의 AI 팩토리에 이르기까지 엔비디아가 하는 모든 영역에서 LG와 협력하고 있다”고 말했다.

LG는 8일 서울 여의도 LG트윈타워에서 구광모 LG그룹 회장과 황 CEO가 참석한 가운데 연 최고경영진회의(TMM)를 통해 “AI 시대 산업 혁신을 이끌 전략적 파트너로서 중장기 협력 범위를 확대하기로 했다”고 밝혔다. 황 CEO의 방한을 계기로 열린 이번 회의에는 구 회장을 비롯해 LG전자, LG이노텍, LG CNS, LG 유플러스 등 관계사 경영진이 참석했다.

LG는 엔비디아와의 협력이 차세대 피지컬 AI 생태계 구축에 초점을 두고 있다고 밝혔다. LG 그룹이 가전·로봇·모빌리티·부품·스마트 공간·AI 인프라 분야에서 지닌 역량과 엔비디아의 AI 플랫폼 역량을 결합해 AI 모델 개발, 로봇 학습·운영, 디지털 트윈 구축 등을 유기적으로 연결하는 구상이다.

구체적으로 피지컬 AI 분야에선 LG는 엔비디아의 ‘아이작 그루트(Isaac GR00T)’ 생태계를 기반으로 휴머노이드 및 물류 로봇 등의 공동 개발에서 협업할 계획이다.

AI 인프라인 데이터센터 분야에선 LG전자는 AI 인프라 열관리를 위한 냉각수 분배장치(CDU) 등 냉각 설루션 인증과 관련 협력하고, LG유플러스와 LG CNS는 엔비디아의 AI 팩토리 플랫폼 ‘DSX’를 적용한 차세대 AI 팩토리를 구축할 계획이다.

자율주행과 소프트웨어 중심 자동차(SDV) 등 모빌리티 분야에선 LG가 엔비디아와 협력해 차세대 자율주행 보조시스템(ADAS)을 비롯한 모빌리티 AI 시스템을 고도화하기로 했다. 또한 LG AI연구원은 자체 AI 모델 ‘엑사원’ 성능 강화를 위해 엔비디아의 최신 그래픽처리장치(GPU) 블랙웰과 AI 개발 플랫폼, 추론 성능 강화 소프트웨어 등을 활용하기로 했다.

황 CEO는 이날 구 회장과 함께 취재진과 만난 자리에서 LG와의 협력 계획에 대해 “우리가 함께 협력하는 가장 중요한 분야 중 하나는 로보틱스”라며 “로보틱스는 전자 기술과 기계 시스템, 인공지능(AI)이 융합되는 영역”이라고 말했다.

구 회장은 “오늘 엔비디아와 미래 방향에 대해 많은 이야기를 나눴고 AI 시대를 가속하기 위해 앞으로 많은 협력이 필요할 것 같다”며 “오늘은 시간이 부족해 세부적인 논의를 하지 못했지만, 다음에 미국 캘리포니아로 초청하겠다는 이야기도 나눴다”고 말했다.