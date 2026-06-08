시진핑, 7년 만의 방북 일정 시작…김정은·리설주 부부가 공항에서 영접

시진핑, 올해 첫 해외순방으로 북한 방문

시진핑 중국 국가주석이 8일 평양에 도착해 7년 만의 방북 일정에 돌입했다. 시 주석과 김정은 중국 국무위원장은 이날 정상회담을 통해 양국의 우호를 재확인하고 북·중 경제협력 방안 등을 논의할 것으로 보인다.

중국중앙TV(CCTV)는 시 주석이 이날 정오쯤(현지시간) 평양에 도착했다고 보도했다. CCTV가 공개한 영상에는 김 국무위원장과 부인인 리설주 여사가 순안공항에서 시 주석 부부를 영접하는 모습이 담겼다.

시 주석의 방북은 2019년 이후 7년 만이며 올해 첫 해외 순방이다. 방북 일정은 1박 2일로, 두 정상은 지난해 9월 제80주년 전승절 열병식에 참석하기 위해 김 위원장이 베이징을 방문한 지 9개월 만에 다시 만났다.

신화통신이 공개한 영상을 보면 공항에는 레드 카펫이 깔려 있고 의장대가 도열해 있었으며 북한 인공기와 중국 오성홍기, ‘중국공산당 중앙위원회 총서기, 중화인민공화국 주석 습근평(시진핑) 동지를 열렬히 환영합니다’ ‘조·중(북·중) 두 나라 인민들 사이의 불패의 친선단결 만세’ 등 환영 문구를 한글과 중국어로 적은 현수막이 걸렸다. 흰색 오토바이를 탄 호위 병력도 영상에 담겼다.

신화통신은 전날부터 평양 시내 여러 주요 건물에 양국 국기와 시 주석의 방문을 환영하는 현수막이 걸렸다고 전했다.

시 주석은 이후 김 위원장과 함께 평양 시내 김일성광장으로 이동해 공식 환영 행사에 참석한 뒤 정상회담과 만찬을 할 것으로 예상된다. 회담 의제로는 북·중 관계 발전과 경제 협력 확대, 한반도 정세 등이 주요 의제로 다뤄질 것으로 보인다.

시 주석은 이날 공개된 북한 노동신문 1면 기고에서 “(북·중은) 시대의 흐름에 발맞춰 전략적 소통과 협력을 강화하고, 유엔을 핵심으로 하는 국제체계와 국제법에 기초한 국제질서를 공동으로 수호해야 한다”고 밝혔다. 북·중이 “평등하고 질서 있는 세계 다극화와 포용적이고 보편적 혜택을 누리는 경제 세계화를 함께 추진해야 한다”고도 전했다.

시 주석의 방북 소식을 전한 신화통신 영상 기사에는 시 주석의 2019년 방북 장면과 당시 북한 주민들이 길거리에서 열렬하게 환영하는 모습, 사회주의 국가로서 북·중 우호를 강조하는 북한 기록화 등이 담겼다.

CCTV는 시 주석이 이날 오전 부인 펑리위안 여사와 비서실장 격인 차이치 중국공산당 중앙서기처 서기(중앙정치국 상무위원·공식 서열 5위), 외교 라인 수장인 왕이 당 중앙외사판공실 주임(중앙정치국 위원·외교부장 겸임) 등과 함께 베이징을 출발했다고 전했다. 2019년에는 당시 중국 국가발전개혁위원회 주임이었던 허리펑 현 국무원 부총리 등이 동행한 바 있다.