일본 1분기 경제 성장세 ‘주춤’…AI 특수에 수출은 ‘질주’

일본 경제가 올해 1분기(1~3월) 성장률이 예상보다 낮은 것으로 수정 집계됐다. 기업들의 설비투자가 부진한 것으로 나타나면서 성장률이 하향 조정됐지만, 수출 호조에 힘입어 경상수지는 큰 폭의 흑자를 이어갔다.

일본 내각부는 8일 1분기 실질 국내총생산(GDP)이 전 분기 대비 0.45% 증가했다고 발표했다. 연율 환산 기준으로는 1.8% 성장한 것으로, 지난달 발표한 잠정치(2.1%)보다 0.3%포인트 낮아졌다.

성장률 하향 조정의 가장 큰 원인은 기업 투자 위축이다. 설비투자를 의미하는 자본지출은 애초 0.3% 증가한 것으로 집계됐지만 수정치에서는 0.7% 감소로 바뀌었다.

반면 소비와 수출은 개선됐다. 일본 GDP의 절반 이상을 차지하는 민간 소비는 전 분기 대비 0.35% 증가해 잠정치(0.27%)를 웃돌았다. 주택 투자도 기존 0.5% 증가에서 0.9% 증가로 상향 조정됐다.

공공투자는 1.5% 증가해 잠정치(1.4%)보다 소폭 개선됐다. 수출은 전 분기 대비 1.8% 늘어나 잠정치(1.7%)를 웃돌았고, 수입 증가율은 0.5%에서 0.4%로 하향 조정됐다.

물가 변동을 반영하지 않은 명목 GDP 성장률은 연율 기준 2.5%로 집계됐다. 이는 잠정치인 3.4%보다 낮은 수준이다.

일본의 대외 수지는 반도체 수출 증가에 힘입어 호조를 이어갔다.

일본 재무성이 이날 발표한 4월 국제수지 잠정 집계치에 따르면 경상수지 흑자는 3조9078억엔(약 37조8000억원)으로 지난해 같은 달보다 64.9% 증가했다. 이로써 일본은 15개월 연속 경상수지 흑자를 기록했다.

특히 무역수지는 지난해 4월 7억엔 적자에서 올해 3957억엔 흑자로 전환됐다. 교도통신 등 현지 언론은 인공지능(AI) 투자 확대에 따른 반도체와 전자 부품 수출 증가가 흑자 확대를 이끌었다고 분석했다.

반면 관광수지에 해당하는 여행수지 흑자는 5465억엔(약 5조3000억원)으로 1년 전보다 25.2% 감소했다. 4월 방일 외국인 관광객 수는 369만2200명으로 전년 동월 대비 5.5% 줄었다. 이는 중동 정세 악화에 따른 유럽 관광객 감소와 중국 정부의 ‘한일령’에 따른 해외여행 제한 조치 영향이 반영된 것으로 분석된다.