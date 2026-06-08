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일본 1분기 경제 성장세 ‘주춤’…AI 특수에 수출은 ‘질주’

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일본 경제가 올해 1분기 성장률이 예상보다 낮은 것으로 수정 집계됐다.

일본의 대외 수지는 반도체 수출 증가에 힘입어 호조를 이어갔다.

일본 재무성이 이날 발표한 4월 국제수지 잠정 집계치에 따르면 경상수지 흑자는 3조9078억엔으로 지난해 같은 달보다 64.9% 증가했다.

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일본 1분기 경제 성장세 ‘주춤’…AI 특수에 수출은 ‘질주’

입력 2026.06.08 13:32

  • 백민정 기자

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지난달 21일 일본 도쿄항 국제화물터미널에서 컨테이너가 트럭에 실리고 있다. AFP연합뉴스

지난달 21일 일본 도쿄항 국제화물터미널에서 컨테이너가 트럭에 실리고 있다. AFP연합뉴스

일본 경제가 올해 1분기(1~3월) 성장률이 예상보다 낮은 것으로 수정 집계됐다. 기업들의 설비투자가 부진한 것으로 나타나면서 성장률이 하향 조정됐지만, 수출 호조에 힘입어 경상수지는 큰 폭의 흑자를 이어갔다.

일본 내각부는 8일 1분기 실질 국내총생산(GDP)이 전 분기 대비 0.45% 증가했다고 발표했다. 연율 환산 기준으로는 1.8% 성장한 것으로, 지난달 발표한 잠정치(2.1%)보다 0.3%포인트 낮아졌다.

성장률 하향 조정의 가장 큰 원인은 기업 투자 위축이다. 설비투자를 의미하는 자본지출은 애초 0.3% 증가한 것으로 집계됐지만 수정치에서는 0.7% 감소로 바뀌었다.

반면 소비와 수출은 개선됐다. 일본 GDP의 절반 이상을 차지하는 민간 소비는 전 분기 대비 0.35% 증가해 잠정치(0.27%)를 웃돌았다. 주택 투자도 기존 0.5% 증가에서 0.9% 증가로 상향 조정됐다.

공공투자는 1.5% 증가해 잠정치(1.4%)보다 소폭 개선됐다. 수출은 전 분기 대비 1.8% 늘어나 잠정치(1.7%)를 웃돌았고, 수입 증가율은 0.5%에서 0.4%로 하향 조정됐다.

물가 변동을 반영하지 않은 명목 GDP 성장률은 연율 기준 2.5%로 집계됐다. 이는 잠정치인 3.4%보다 낮은 수준이다.

일본의 대외 수지는 반도체 수출 증가에 힘입어 호조를 이어갔다.

일본 재무성이 이날 발표한 4월 국제수지 잠정 집계치에 따르면 경상수지 흑자는 3조9078억엔(약 37조8000억원)으로 지난해 같은 달보다 64.9% 증가했다. 이로써 일본은 15개월 연속 경상수지 흑자를 기록했다.

특히 무역수지는 지난해 4월 7억엔 적자에서 올해 3957억엔 흑자로 전환됐다. 교도통신 등 현지 언론은 인공지능(AI) 투자 확대에 따른 반도체와 전자 부품 수출 증가가 흑자 확대를 이끌었다고 분석했다.

반면 관광수지에 해당하는 여행수지 흑자는 5465억엔(약 5조3000억원)으로 1년 전보다 25.2% 감소했다. 4월 방일 외국인 관광객 수는 369만2200명으로 전년 동월 대비 5.5% 줄었다. 이는 중동 정세 악화에 따른 유럽 관광객 감소와 중국 정부의 ‘한일령’에 따른 해외여행 제한 조치 영향이 반영된 것으로 분석된다.

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