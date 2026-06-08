어제 이사왔어도 주민자치회의 참여한다···정부, 1년 이상 거주 요건 조례 삭제

읍·면·동 주민자치회에 새로 이사 온 주민과 외국인 주민이 참여할 수 있게 된다.

행정안전부는 지난 4월 지방자치법 개정에 맞춰 주민자치회 활성화를 위한 ‘주민자치회 설치·운영에 관한 참고조례 전부개정안’을 마련해 지방자치단체에 배포한다고 8일 밝혔다.

개정안은 더 많은 주민이 주민자치회에 참여할 수 있도록 위원의 자격 요건 등 문턱을 낮췄다. 기존의 ‘해당 읍·면·동에서 1년 이상 거주’ 요건을 삭제하고, 새로 이사 온 주민도 즉시 주민자치회 위원으로 참여할 수 있게 했다. 또 영주권자 등 일정한 자격을 갖춘 외국인 주민에게도 위원 자격을 개방했다.

주민자치회의 의사결정 기능도 실질적으로 강화했다. 주민총회 의결 안건에 운영세칙 제·개정, 연계 법인 운영, 주민조례발안 청구 추진 등을 추가했다. 또 자치계획과 주민참여예산의 연계를 강화해 주민 의견이 실제 예산 편성으로 이어질 수 있도록 했다.

아울러 지방자치단체장이 읍·면·동 관련 주요 시책과 예산 사업 정보를 주민자치회에 미리 제공하도록 해 주민들이 정책 수립 단계부터 참여할 수 있는 기반도 마련했다.

주민자치회의 활동 범위도 확대된다. 앞으로 통·리 단위의 조직과 읍·면·동 단위의 기관·단체 등과 협력해 돌봄, 마을환경 개선, 재난 안전, 자살예방 등 주민 생활과 밀접한 현안을 직접 해결하는 활동을 펼친다. 특히 사회적 협동조합 등 주민자치회 연계 법인을 설립해 다양한 공공서비스 위탁 사업이나 수익 사업을 수행할 수 있도록 했다.

이 밖에도 사무국 설치 근거와 관련 법인·단체 지원 근거를 마련하고, 공직선거법 위반 우려를 해소하기 위한 홍보 물품 제공 근거와 특정 사안이나 한시적 의제를 논의할 수 있는 특별위원회 설치 근거도 신설했다.

진명기 행안부 자치혁신실장은 “이번 개정안은 그동안 현장에서 제기된 다양한 의견을 반영해 주민자치회의 안정적 운영 기반 마련과 기능 확대에 중점을 뒀다”며 “각 지방정부에서 이번 참고조례 개정안을 바탕으로 지역 실정에 맞게 제도를 개선해주길 바란다”고 말했다.