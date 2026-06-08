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본문 요약

한화에어로스페이스 대전사업장 폭발 사고와 관련해 손재일 대표이사와 가재웅 대전사업장장이 각각 노동당국과 경찰에 입건됐다.

경찰은 사고 직후 수사전담팀을 구성해 회사 관계자 7명과 유족들에 대한 조사를 진행해 왔다.

경찰과 노동당국은 사고 원인을 규명하고 책임 소재를 가리기 위해 지난 4일 한화에어로스페이스 서울 본사와 대전사업장, 대전R&D캠퍼스 등 3곳에 대한 압수수색도 진행했다.

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경찰·노동당국, 한화에어로스페이스 대표·대전사업장장 입건

입력 2026.06.08 13:40

수정 2026.06.08 13:44

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  • 이종섭 기자

  • 기사를 재생 중이에요

중대재해처벌법 위반·업무상과실치사상 혐의

손재일 한화에어로스페이스 대표이사와 가재웅 대전사업장장 등이 지난 1일 폭발 사고 직후 대전 유성구 한화에어로스페이스 대전사업장 앞에서 브리핑을 하기에 앞서 고개를 숙이고 있다. 한수빈 기자

손재일 한화에어로스페이스 대표이사와 가재웅 대전사업장장 등이 지난 1일 폭발 사고 직후 대전 유성구 한화에어로스페이스 대전사업장 앞에서 브리핑을 하기에 앞서 고개를 숙이고 있다. 한수빈 기자

한화에어로스페이스 대전사업장 폭발 사고와 관련해 손재일 대표이사와 가재웅 대전사업장장이 각각 노동당국과 경찰에 입건됐다.

대전경찰청 수사전담팀은 8일 가 사업장장을 업무상과실치사상 혐의로 입건했다고 밝혔다. 대전지방고용노동청도 가 사업장장과 손 대표를 각각 산업안전보건법과 중대재해처벌 등에 관한 법률 위반 혐의로 입건해 조사하고 있다.

이들은 대전 유성구 외삼동 한화에어로스페이스 대전사업장 폭발 사고와 관련해 안전관리 등을 소홀히 해 5명이 숨지고 2명이 다치게 한 혐의를 받는다. 경찰은 이들을 포함해 회사 관계자 3명에 대해 출국금지 조치도 취했다.

한화에어로스페이스 대전사업장에서는 지난 1일 오전 10시59분쯤 56동 세척공실에서 폭발로 인한 화재가 일어나 7명의 사상자가 발생했다. 경찰은 사고 직후 수사전담팀을 구성해 회사 관계자 7명과 유족들에 대한 조사를 진행해 왔다.

경찰과 노동당국은 사고 원인을 규명하고 책임 소재를 가리기 위해 지난 4일 한화에어로스페이스 서울 본사와 대전사업장, 대전R&D캠퍼스 등 3곳에 대한 압수수색도 진행했다. 임직원 휴대전화 6대와 각종 서류 등 5400여점의 압수물에 대한 분석 작업이 현재 진행 중이다.

경찰 관계자는 “사건 수사를 위해 입건된 2명과 참고인 1명에 대해 출국금지 조치를 하고 조사를 이어가고 있다”며 “압수수색을 통해 확보한 자료 분석과 관련자 조사를 통해 사고 원인과 책임 소재를 명확히 규명해 나가겠다”고 말했다.

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