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경남 6개 군, 농어촌기본소득 추가 공모서 모두 탈락

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본문 요약

정부의 '농어촌 기본소득 시범사업' 추가 공모에 참여했던 경남 6개 시군이 1차 서류 심사에서 탈락했다.

박완수 경남도지사는 정부가 추진하는 사업임에도 지방정부에 지나친 재정 부담을 강요한다며 현재 40%인 국비 지원율을 최소 80% 이상까지 올려야 한다고 정부에 요구해왔다.

현재 경남에서 유일하게 남해군이 농어촌 기본소득 사업을 한다.

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경남 6개 군, 농어촌기본소득 추가 공모서 모두 탈락

입력 2026.06.08 13:42

  • 김정훈 기자

  • 기사를 재생 중이에요

경남도청. 경향신문 자료사진

경남도청. 경향신문 자료사진

정부의 ‘농어촌 기본소득 시범사업’ 추가 공모에 참여했던 경남 6개 시군이 1차 서류 심사에서 탈락했다.

8일 경남도에 따르면 최근 농림축산식품부의 1차 서류 심사에서 전국 10개 시군이 확정됐다. 경남에선 의령군, 하동군, 산청군, 함양군, 거창군, 합천군 등 도내 6개 군이 신청서를 제출했지만 탈락했다. 농림식품부는 오는 11일쯤 농어촌기본소득 시범사업 추가 선정 지역 5곳을 최종 발표할 것으로 알려졌다.

정부의 공모는 남해군을 포함한 기존 시범사업 대상 10개 군을 제외한 전국 59개 인구감소지역 군을 대상으로 진행됐다.

도내에서 신청한 군지역은 농어촌 기본소득을 공약한 지방선거 후보가 많았지만, 이번 공모 탈락으로 사업에 차질을 빚을 것으로 보인다. 국비 지원 확대를 정부에 요구해 ‘기본소득 30만 원 시대’를 준비하겠다고 약속한 당선자들도 있었다.

박완수 경남도지사는 정부가 추진하는 사업임에도 지방정부에 지나친 재정 부담을 강요한다며 현재 40%인 국비 지원율을 최소 80% 이상까지 올려야 한다고 정부에 요구해왔다.

현재 경남에서 유일하게 남해군이 농어촌 기본소득 사업을 한다. 남해군은 모든 거주 군민을 대상으로 인당 매월 15만원씩을 지역사랑상품권으로 지급한다. 주민 3만 9000명을 기준으로 연간 702억원이 들어간다. 재원은 국비 40%, 도비 30%, 군비 30%로 구성된다.

경남도 관계자는 “전국적으로 추가 공모에 경쟁이 치열했지만, 자체적으로 노력한 부분이 있는데 아쉽다”며 “정부의 농어촌기본소득 정책에 대해 지자체별로 예의 주시하고 있다”고 말했다.

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