“고급 호텔도 안심 못 한다” 다시 고개 든 빈대 공포…어떻게 대처하지?

한동안 사라진 줄 알았던 베드버그(빈대)가 다시 돌아왔다. 최근 서울 강남의 한 호텔에서 베드버그를 발견했다는 경험담이 온라인에 올라오면서 이에 대한 관심도 다시 높아지고 있다.

베드버그는 사람이나 동물의 피를 빨아먹고 사는 흡혈성 곤충이다. 감염병을 옮기지는 않지만 물릴 경우 심한 가려움증과 피부 발진을 유발할 수 있다. 여러 부위를 연달아 물리는 경우가 많아 붉은 자국이 줄지어 나타나기도 한다. 가려운 부위를 계속 긁다가 2차 감염으로 이어지거나 알레르기 반응이 발생하는 사례도 있다.

베드버그는 흔히 생각하는 것처럼 집이 더러워서 생기는 해충도 아니다. 청결 여부와는 큰 관련이 없다. 사람의 체온과 이산화탄소를 따라 움직이며, 숨을 틈만 있으면 고급 호텔이든 일반 가정집이든 어디든 정착할 수 있다. 빈대가 남긴 흔적으로는 매트리스나 침구에 남은 검은 점 형태의 배설물, 녹슨 색 또는 갈색 혈흔 자국, 허물처럼 벗겨진 탈피 껍질 등이 꼽힌다.

해외여행 증가와 함께 베드버그 유입 우려도 커지고 있다. 베드버그는 사과씨 정도 크기의 납작한 몸을 가지고 있어 아주 좁은 틈에도 숨어든다. 미국 질병통제예방센터(CDC)는 매트리스 이음새, 침대 프레임, 헤드보드, 벽지 뒤, 가구 틈 등을 주요 은신처로 꼽는다. 주로 밤에 활동하며 사람이 잠든 사이 모습을 드러낸다.

온라인 여행 커뮤니티에서는 ‘베드버그 체크 루틴’을 공유하기도 한다. 숙소에 도착하면 여행 가방을 침대 위가 아닌 욕실 바닥이나 욕조에 올려두고, 매트리스 모서리와 침대 주변을 먼저 살펴본 뒤 짐을 푸는 방식이다.

여행을 마치고 돌아온 뒤에는 입었던 옷을 바로 세탁하거나 건조기에 돌리고, 여행 가방도 실내로 들이기 전 점검하는 것이 권장된다. 베드버그는 열에 약해 건조기, 스팀다리미, 스팀청소기 등을 활용한 고온 처리가 방제에 이용된다. 의류나 침구류는 고온 건조를 통해 빈대와 알을 제거할 수 있다.

또한 방역업계는 베드버그를 발견했을 때 무조건 살충제를 뿌리는 것보다 전문 방제를 받는 것이 효과적이라고 조언한다. 가구 틈과 벽 속 깊은 곳까지 숨어들 수 있어 눈에 보이는 개체만 제거해서는 해결되지 않는 경우가 많기 때문이다. 전문가들은 “빈대는 청결보다 이동과 은신에 유능한 해충”이라며 “여행 후 짐 관리와 조기 발견이 가장 효과적인 예방법”이라고 조언한다.