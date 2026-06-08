임태희 경기교육감 “선거 관련 집계를 모두 공개해야···사전투표 폐지”

임태희 경기교육감은 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태와 관련해 “현재의 문제를 명백히 밝히기 위한 시작으로 선관위는 이번 선거 관련 집계를 모두 공개해야 한다”고 말했다. 임 교육감은 투명한 선거제도 확립을 위해 사전투표도 폐지해야 한다고도 주장했다.

임 교육감은 이날 SNS를 통해 “교육이 정치의 도구가 되어서는 안된다는 신념으로 정치와는 철저히 거리를 두고자 노력했다”며 “그러나 이번 선거를 둘러싼 논란을 보며 처음으로 입을 열고자 한다”고 밝혔다.

그는 “현직 교육감인 상황에서 정치적으로 해석될 수 있는 발언을 하는 것이 옳은가 수백번 고민했으나,

오히려 현직 교육감이기에, 자라나는 학생들에게 올바른 민주주의를 물려주어야 한다는 책임감을 가지고, 오해를 무릅쓰고 한 말씀 드리고자 한다“며 ”선관위의 투표용지관리는 무조건 정확해야 한다“고 했다.

이어 “있어서는 안될 오류에 신뢰를 잃는 것은 당연한 일”이라며 “대한민국의 미래와 민주주의를 지키기 위해 지금의 선거제도는 반드시 개혁돼야 한다”고 했다.

임 교육감은 그러면서 선거관리위원회 전면개편, 투명한 선거제도 확립을 위한 사전투표 폐지 및 투표함 관리 및 개표 방식 개선 등을 주장했다.

그는 “선관위와 선거제도 개혁이 미래를 위한 과제라면, 철저한 진상 규명과 책임 추궁은 현재를 위한 과제”라며 “현재의 문제를 명백히 밝히기 위한 시작으로 선관위는 이번 선거 관련 집계를 모두 공개해야 한다”고 말했다.