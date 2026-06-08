포용금융 확장 요구에 은행들, ‘노인 마통 상품’ 내놓는다

최근 은행들이 잇따라 연금 수령 대상자인 노인 등을 대상으로한 소액 대출 상품을 내놓고 있다.

신한은행은 8일 기초연금을 신한은행 계좌로 수령하는 노인들을 대상으로 ‘신한 기초연금 비상금대출’을 출시했다.

이 상품은 기초연금 수령 고객이 병원비나 공과금, 경조사비 등 갑작스러운 생활자금 수요에 안정적으로 대응할 수 있도록 초저금리로 책정됐다. 50만원 한도의 마이너스 통장(마통)으로 대출 기간은 3년, 금리는 연 0.1%가 적용된다. 이 상품은 총 10만 계좌 한도로 출시된다. 신한은행은 이번 대출을 “생활자금 수요를 지원하기 위해 마련한 포용금융 상품”이라고 소개했다.

하나은행도 공적연금 수령 고객을 대상으로 한 ‘하나원큐 연금생활비대출’을 선보였다. 이 상품은 국민연금, 공무원연금, 사학연금, 군인연금 등 4대 공적연금 수급자를 대상으로 한다. 금리는 연 1.0% 고정금리다. 마이너스통장 방식으로 운영되고, 50만원 한도로 제공된다. 은행에 가지 않아도 하나원큐 애플리케이션(앱)에서 신청할 수 있다.

하나은행은 연금 수령 계좌와 연계해 대출 상환의 안정성을 높였고, 취약 계층이 고금리 대출 시장으로 유입되는 것을 예방하는 효과도 기대된다고 설명했다.

시중은행들이 노인을 대상으로 한 소액 마이너스 통장 상품을 잇따라 출시하는 것은 이재명 대통령이 강조하는 ‘포용금융’ 요구에 부응하면서, 노인 고객들을 붙잡아둘 유인책을 늘리는 전략으로 해석된다.

노인 빈곤 문제는 점점 더 심각해지고 있다. 경제협력개발기구(OECD)의 2023년 자료(2020년 기준)에서 한국은 66세 이상 노인 소득 빈곤율이 40.4%로 회원국 중 가장 높았다. OECD 평균(14.2%)의 3배에 이른다. 특히 고령 여성의 소득 빈곤율은 45.3%로 남성(34.0%)보다 더욱 높았다.

한국은 국민연금과 기초연금을 합한 공적연금의 소득대체율이 35~40%로 적정 노후소득 기준(70%)의 절반 수준에 머물러 있다.