부산 육군 사단서 자살사고 3건···인권위 “구조적 재발방지” 권고

국가인권위원회가 군부대에서 발생한 초급간부 연쇄 자살사고와 관련해 부대 측의 예방 조치가 소홀했다고 판단하고, 구조적인 재발 방지 대책을 마련할 것을 군 당국에 주문했다.

인권위는 자살사고가 잇따라 발생한 한 육군 부대에 대한 직권조사를 진행한 뒤, 재발 방지를 위한 분야별 대책 마련을 권고했다고 8일 밝혔다.

인권위에 따르면 지난해 부산의 한 육군 보병사단에서 하사 3명이 숨졌다. 사망자 중 2명은 임기제 부사관이었다. 이에 인권위는 지난해 11월 해당 사단에 대한 직권조사에 착수했다.

조사 결과, 해당 사단은 자살 예방 조치와 임기제 부사관 등 부대 내 취약 집단에 대한 관리 측면에서 소홀했다고 인권위는 판단했다. 이에 따라 인권위는 육군참모총장에게 군 내에서 자살 사망사건이 발생할 경우 원인 관계에 대한 수사 결과를 장성급 지휘관에게 통보할 수 있는 체계를 마련하라고 권고했다. 또 자살예방 교육의 실효성을 높이기 위해 초급 간부들이 공감할 수 있는 참여형 교육 방식을 반영할 것과 별도의 임기제 부사관 관리 방안 마련을 함께 권고했다.

인권위는 사고가 발생한 육군 사단장에게는 중대급 이하 초급간부의 군 적응 및 심리검사 여건을 보장할 수 있는 별도 장소를 마련하고, 자살예방 시스템 이행을 소홀히 한 관리자가 확인될 경우 적절한 조치를 취하는 등 감독을 강화하라고 권고했다. 아울러 임기제 부사관을 위한 <업무수행 가이드 북>을 작성하고 제공할 것도 주문했다.

인권위는 “군대는 고도의 위험이 상존하고 국가가 개인의 행동을 통제하는 공간”이라며 “군 복무 중 사망 책임을 개인의 불운이나 개별 가해자의 일탈로 환원할 수 없고, 국가가 위험을 인지·통제하고 예방할 수 있었는지를 핵심 쟁점으로 다루어야 한다”고 밝혔다.