창간 80주년 경향신문

부산 육군 사단서 자살사고 3건···인권위 “구조적 재발방지” 권고

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

국가인권위원회가 군부대에서 발생한 초급간부 연쇄 자살사고와 관련해 부대 측의 예방 조치가 소홀했다고 판단하고, 구조적인 재발 방지 대책을 마련할 것을 군 당국에 주문했다.

또 자살예방 교육의 실효성을 높이기 위해 초급 간부들이 공감할 수 있는 참여형 교육 방식을 반영할 것과 별도의 임기제 부사관 관리 방안 마련을 함께 권고했다.

인권위는 사고가 발생한 육군 사단장에게는 중대급 이하 초급간부의 군 적응 및 심리검사 여건을 보장할 수 있는 별도 장소를 마련하고, 자살예방 시스템 이행을 소홀히 한 관리자가 확인될 경우 적절한 조치를 취하는 등 감독을 강화하라고 권고했다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

부산 육군 사단서 자살사고 3건···인권위 “구조적 재발방지” 권고

입력 2026.06.08 14:39

  • 김은송 기자

  • 기사를 재생 중이에요

서울 중구 국가인권위원회. 성동훈 기자

서울 중구 국가인권위원회. 성동훈 기자

국가인권위원회가 군부대에서 발생한 초급간부 연쇄 자살사고와 관련해 부대 측의 예방 조치가 소홀했다고 판단하고, 구조적인 재발 방지 대책을 마련할 것을 군 당국에 주문했다.

인권위는 자살사고가 잇따라 발생한 한 육군 부대에 대한 직권조사를 진행한 뒤, 재발 방지를 위한 분야별 대책 마련을 권고했다고 8일 밝혔다.

인권위에 따르면 지난해 부산의 한 육군 보병사단에서 하사 3명이 숨졌다. 사망자 중 2명은 임기제 부사관이었다. 이에 인권위는 지난해 11월 해당 사단에 대한 직권조사에 착수했다.

조사 결과, 해당 사단은 자살 예방 조치와 임기제 부사관 등 부대 내 취약 집단에 대한 관리 측면에서 소홀했다고 인권위는 판단했다. 이에 따라 인권위는 육군참모총장에게 군 내에서 자살 사망사건이 발생할 경우 원인 관계에 대한 수사 결과를 장성급 지휘관에게 통보할 수 있는 체계를 마련하라고 권고했다. 또 자살예방 교육의 실효성을 높이기 위해 초급 간부들이 공감할 수 있는 참여형 교육 방식을 반영할 것과 별도의 임기제 부사관 관리 방안 마련을 함께 권고했다.

인권위는 사고가 발생한 육군 사단장에게는 중대급 이하 초급간부의 군 적응 및 심리검사 여건을 보장할 수 있는 별도 장소를 마련하고, 자살예방 시스템 이행을 소홀히 한 관리자가 확인될 경우 적절한 조치를 취하는 등 감독을 강화하라고 권고했다. 아울러 임기제 부사관을 위한 <업무수행 가이드 북>을 작성하고 제공할 것도 주문했다.

인권위는 “군대는 고도의 위험이 상존하고 국가가 개인의 행동을 통제하는 공간”이라며 “군 복무 중 사망 책임을 개인의 불운이나 개별 가해자의 일탈로 환원할 수 없고, 국가가 위험을 인지·통제하고 예방할 수 있었는지를 핵심 쟁점으로 다루어야 한다”고 밝혔다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글