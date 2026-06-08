[속보]시진핑 부부, 금수산영빈관 이동…김정은 부부 동행

북한을 국빈 방문 중인 시진핑 중국 국가주석이 8일 평양 김일성광장에서 김정은 북한 국무위원장 주최 환영식을 마친 뒤 부인 펑리위안 여사와 함께 숙소인 금수산영빈관으로 이동했다.

중국중앙(CC)TV는 김 위원장과 부인 리설주 여사가 시 주석 부부를 영빈관까지 직접 수행했다고 보도했다.