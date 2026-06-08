선거 끝나자 또 갈림길 선 지천댐···주민들 “지역 미래가 정치에 흔들린다”

박수현 충남지사 당선으로 사업 재검토 가능성 주민들 “단체장 바뀔 때마다 정책 방향 달라져”

6·3 지방선거로 충남도 수장이 바뀌면서 지역 최대 현안 중 하나인 ‘지천댐 건설 사업’의 향방이 다시 안갯속에 빠졌다. 지자체장이 교체될 때마다 지역 주민들의 삶과 직결된 대형 사업의 추진 여부 역시 달라지는 상황이 반복되면서 주민들의 우려도 커지고 있다.

지천댐 건설 사업은 청양·부여 지역을 중심으로 1990년대부터 2001년, 2013년 여러 차례 추진과 중단을 반복하고 있는 지역 현안이다. 충남도는 물 부족 해소와 기후변화 대응을 위해 건설이 필요하다는 입장이지만, 주민들과 환경단체는 수몰 피해와 환경 훼손 등을 이유로 반대하고 있다. 지천댐은 청양군 장평면과 부여군 은산면 일원의 지천에 총저수용량 5900만㎥ 규모로 건설될 예정이었다.

지천댐은 이번 지방선거에서도 주요 쟁점으로 떠올랐다. 박수현 충남지사 당선인은 토론회와 방송 인터뷰에서 “주민 동의 없는 일방적인 사업 추진은 어렵다”며 주민 수용성 및 공론화 과정을 강조했다. 지난 4월 충남환경운동연합 정책 질의서 답변에서도 “대규모 댐 중심이 아닌 수요 관리와 하천 복원, 수원 다변화 등 통합 물 관리 대안을 우선 검토해야 한다”고 밝혔다.

반면 김태흠 충남지사는 “지천댐은 충남 미래 100년을 책임질 사업”이라며 강력한 추진 의지를 보여왔다. 산업용수와 생활용수 수요 증가에 대비하고, 반도체·디스플레이 등 충남 주력 산업의 성공적인 운영을 위해서는 안정적인 물 확보가 필수적이라는 논리다.

이번 선거에서 지천댐 건설 사업에 사실상 반대 입장을 보여온 박수현 당선인이 충남도정의 새 수장으로 선출되면서 지천댐 건설 사업 역시 변곡점을 맞을 것으로 보인다. 충남도의 정책 기조 변화가 예상되는 만큼 사업 추진 동력 역시 크게 약화될 수 있다는 관측이 나온다.

주민들은 사업 찬반 여부를 떠나 지방선거 때마다 지역 핵심 정책이 흔들리는 현실 자체에 피로감을 호소한다.

737일째 지천댐 건설 반대 운동을 하고 있는 김명숙 지천댐반대대책위원회 공동위원장은 “지천댐은 도지사와 군수, 정부 입장에 따라 계속 방향이 바뀌어 왔다”고 말했다.

이어 “이번 선거에서 도지사는 반대 입장을 밝힌 후보가 당선됐지만, 청양군수는 반대”라며 “주민들에겐 지역의 미래가 걸린 문제인데 선거나 인사 변화 때마다 사업 방향이 흔들리는 것이 가장 큰 문제”라고 했다.

댐 건설 예정 부지를 걸치고 있는 청양군은 지천댐 건설에 찬성한 국민의힘 김홍열 후보가 더불어민주당 김돈곤 후보(조건부 찬성)를 꺾고 당선됐다.

김 위원장은 “청양군의 미래와 직결되는 사업인데 행정 책임자가 바뀔 때마다 찬성과 반대가 반복된다면 주민들은 누구를 믿어야 하느냐”며 “정권이나 단체장이 바뀌더라도 일관된 기준과 절차에 따라 결론이 내려져야 한다”고 말했다.