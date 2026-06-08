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발레리노 성재승, 남녀 통합 첫 헬싱키 발레콩쿠르 그랑프리 수상

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본문 요약

발레리노 성재승이 제10회 헬싱키 국제 발레 콩쿠르에서 최고상을 받았다.

8일 대회 공식 홈페이지에 따르면 성재승은 지난 5일 핀란드 국립오페라발레단에서 폐막한 콩쿠르에서 이 대회 통합 우승자에게 주어지는 '제인 에르코 그랑프리'를 수상했다.

성재승은 올해 처음으로 성별 구분을 폐지하고 남녀 통합으로 치러진 대회에서 그랑프리를 차지했다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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발레리노 성재승, 남녀 통합 첫 헬싱키 발레콩쿠르 그랑프리 수상

입력 2026.06.08 14:56

  • 노정연 기자

  • 기사를 재생 중이에요

5일(현지시간) 핀란드 헬싱키에서 열린 헬싱키 국제 발레 콩쿠르에서 ‘제인 에르코 그랑프리’에서 그랑프리를 수상한 발레리노 성재승. EPA

5일(현지시간) 핀란드 헬싱키에서 열린 헬싱키 국제 발레 콩쿠르에서 ‘제인 에르코 그랑프리’에서 그랑프리를 수상한 발레리노 성재승. EPA

발레리노 성재승(20)이 제10회 헬싱키 국제 발레 콩쿠르(HIBC)에서 최고상을 받았다.

8일 대회 공식 홈페이지에 따르면 성재승은 지난 5일(현지시간) 핀란드 국립오페라발레단에서 폐막한 콩쿠르에서 이 대회 통합 우승자에게 주어지는 ‘제인 에르코 그랑프리’를 수상했다. 상금은 2만유로(약 3500만원)다.

성재승은 올해 처음으로 성별 구분을 폐지하고 남녀 통합으로 치러진 대회에서 그랑프리를 차지했다. 한국 무용수의 그랑프리 수상은 2016년 김희선 이후 처음이며 남성 무용수로는 최초다. 앞서 2016년 대회에서 윤별이 시니어 남자 부문에서 1위 없는 2위를 기록했다.

이번 대회 다른 한국인 참가자 중에서는 주니어 부문 인지영과 영 프로페셔널 부문 강유정이 각각 3위에 올랐다.

헬싱키 국제 발레 콩쿠르에서 그랑프리를 받은 발레리노 성재승. EPA

헬싱키 국제 발레 콩쿠르에서 그랑프리를 받은 발레리노 성재승. EPA

핀란드 정부와 핀란드 국립발레단의 후원을 받는 헬싱키 국제 발레 콩쿠르는 핀란드 발레리나 도리스 라이너 알미 주도로 창설돼 1984년부터 4∼6년마다 열리고 있다.

한예종 무용원 실기과에 재학 중인 성재승은 지난해 ‘국제 발레계 등용문’으로 꼽히는 미국 유스 아메리카 그랑프리(YAGP) 대회 시니어 파드되 부문에서 발레리나 소하은과 함께 1등을, 시니어 남자 솔로 부문에서 2등을 차지했다.

성재승은 다음 달 화성예술의전당에서 공연하는 창작발레 <인어공주>에서 왕자 역으로 무대에 오른다.

영문번역(English Translation)
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