오늘의 부고-박종학 전 대한기계설비건설협회 회장 별세 외

■장진남씨 별세, 이정모 파블로항공 방산 부문 대표·인모 동아일보 강원주재 부장·정미 봉의고교 행정실 주무관 모친상, 이미정 강원대 인문치료센터 연구원 시모상=8일 교원예움 강원장례식장. 발인 10일 (033)261-4441
■정병준씨 별세, 상필 전 광주일보 기자 부친상=7일 구례병원. 발인 10일 (061)783-4344
■박종학 전 대한기계설비건설협회 회장 별세, 상순·주현·수현씨 부친상=6일 이대목동병원. 발인 9일 (02)2650-5121
■이강길씨 별세, 인재 전 한화임팩트 부사장·영재 전 신한생명 상무 부친상=7일 쉴낙원 양산시민장례식장. 발인 9일 (055)381-4444
■윤유병씨 별세, 주연 동연금속 대표·성희·성애·성숙씨 부친상, 김정호 전 한국경제신문 사장(현 고문)·신동표씨(동시통역사)·오태룡 조이앤피플 대표 장인상=7일 서울아산병원. 발인 9일 (02)3010-2000
■조현환씨 별세, 재영 경남도민일보 시민사회부 부장 부친상=7일 함안하늘공원. 발인 9일 (055)585-7180