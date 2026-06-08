창간 80주년 경향신문

노브랜드버거 ‘어메이징’ 출시 1년 만에 300만개 판매

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

신세계푸드는 노브랜드 버거 '어메이징 시리즈' 4종의 누적 판매량이 출시 1년 만에 300만개를 넘어섰다고 8일 밝혔다.

대표 메뉴인 '어메이징 불고기'는 단품 가격이 2500원으로 시중에서 판매되는 주요 프랜차이즈 버거 브랜드의 유사 제품 가격과 비교해 최대 2배가량 저렴하다.

'어메이징 불고기'는 지난 2월 출시 이후 3개월 만에 누적 판매량 50만개를 넘어섰다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

노브랜드버거 ‘어메이징’ 출시 1년 만에 300만개 판매

입력 2026.06.08 15:12

  • 정유미 기자

  • 기사를 재생 중이에요

신세계푸드 제공

신세계푸드 제공

“2500원짜리 가성비 버거 잘 나가네”

신세계푸드는 노브랜드 버거 ‘어메이징 시리즈’ 4종의 누적 판매량이 출시 1년 만에 300만개를 넘어섰다고 8일 밝혔다.

신세계푸드에 따르면 ‘어메이징 시리즈’는 노브랜드 버거가 지난해 5월부터 순차적으로 선보인 라인업이다. 고물가로 외식비 부담이 커지면서 5000원 미만 가격대로 구성한 가성비 메뉴가 소비자들의 호응을 얻고 있는 것이다.

대표 메뉴인 ‘어메이징 불고기’는 단품 가격이 2500원으로 시중에서 판매되는 주요 프랜차이즈 버거 브랜드의 유사 제품 가격(3800∼5000원대)과 비교해 최대 2배가량 저렴하다.

‘어메이징 불고기’는 지난 2월 출시 이후 3개월 만에 누적 판매량 50만개를 넘어섰다. ‘어메이징 더블’ 3종의 지난달 판매량은 30만개로 올해 1분기 월평균 판매량보다 21% 증가했다.

특히 매달 마지막 날 특정 메뉴를 할인 판매하는 ‘어메이징 NBB 데이’ 등 프로모션도 판매 확대에 힘을 보태고 있다.

신세계푸드 관계자는 “고물가로 외식비 부담이 커지면서 합리적인 가격에 한 끼를 즐길 수 있는 가성비 버거 메뉴가 인기를 끌고 있다”며 “앞으로도 고객들이 체감할 수 있는 가격 경쟁력 높은 제품을 지속적으로 선보이겠다”고 말했다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글