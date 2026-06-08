호서대, 지역 농산물 급식 확대 나선다···아산시먹거리재단과 맞손

대학 급식 식재료 공급체계 구축 협약 체결 지역 농가 판로 확대·건강한 급식 환경 조성 기대

호서대는 아산시먹거리재단과 지역 농산물 소비 촉진 및 건강한 급식 환경 조성을 위한 업무협약을 체결했다고 8일 밝혔다.

이번 협약에 따라 아산시먹거리재단은 대학 급식에 필요한 식재료 공급을 담당하고 호서대는 수요 정보를 공유해 안정적인 공급 체계를 구축하기로 했다. 양 기관은 지역 농산물 소비 기반을 확대해 지역 농가의 안정적인 판로 확보를 지원하고 대학 구성원에게는 신선하고 안전한 먹거리를 제공하는 데 협력할 방침이다.

또 로컬푸드 활성화와 공공급식 품질 향상을 위한 협력을 이어가는 한편, 지역 먹거리 정책 고도화에도 힘을 모을 예정이다. 지역 생산과 소비를 연결하는 먹거리 선순환 체계를 구축해 대학과 지역사회가 함께 성장하는 상생 모델을 만들어 나간다는 구상이다.

채희정 호서대 기획처장은 “이번 협약은 대학과 지역사회가 함께 지속가능한 미래를 만들어가는 의미 있는 출발점”이라며 “지역 농산물 소비 확대와 건강한 먹거리 문화 조성을 통해 지역과 상생하는 대학의 역할을 충실히 수행하겠다”고 말했다.

호서대는 지역사회와의 연계를 강화하며 교육·연구·산학협력을 지역 발전과 연결하는 다양한 사업을 추진하고 있다. 대학 측은 이번 협약을 계기로 대학과 지역이 함께 성장하는 상생 모델 확산에도 힘쓸 계획이다.